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Rafinha participa de live e fala sobre negociação com o Flamengo: 'Quero voltar. Tem tudo para ter um final feliz'

Sem clube desde que rescindiu com o Olympiacos, lateral-direito tenta ajustar parte financeira para sacramentar a volta ao clube rubro-negro...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:43
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A novela para a volta de Rafinha ao Flamengo parece estar nos capítulos finais. Nesta segunda-feira, o lateral-direito participou de uma live no canal "Barbaridade TV" e atualizou a situação da negociação com o clube rubro-negro. Segundo ele, ambas as partes buscam um acerto e as conversas ocorrem naturalmente.- É uma situação que está caminhando normal. Há pessoas que acham que eu estou cavando, por isso eu nem falo muito. O clube já deixou isso claro, que quer a minha contratação. Eu também quero voltar. A gente está conduzindo de uma forma legal, tranquila. Tem tudo para ter um final feliz.
Enquanto aguarda o desfecho da negociação com o Flamengo, Rafinha tenta manter a forma física por conta própria. No Rio de Janeiro, ele vem fazendo atividades na praia da Barra da Tijuca e agradeceu o carinho recebido pelos torcedores rubro-negros presentes no local.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
- Queria agradecer o carinho que recebi. Todos os dias de manhã, eu estou treinando ali na praia e o carinho que eu recebo dos torcedores ali é impressionante. Milhares de pessoas passando, levando cartaz, camisa para eu assinar... Eu quero agradecer mesmo porque a gente sabe a dimensão do Flamengo, mas esse reconhecimento que os rubro-negros têm comigo é demais. Hoje, tinham umas crianças me dando apoio, pedindo para eu voltar, fizeram até uma carta.

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