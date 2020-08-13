Rafinha interessa a Olympiacos, estampa jornais gregos e pode deixar o Flamengo

Rafinha está no destaque em diversos jornais nesta quinta-feira, inclusive capas. Mas não são do Brasil. São da Grécia e tratam do interesse do Olympiacos em contratar o lateral-direito do Flamengo, que conversará com o jogador nas próximas horas para saber se o atleta está propenso a aceitar a oferta.A informação inicial da reunião com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, é do site do "Globo Esporte". A preocupação interna existe, sobretudo pelo fato de o clube estar atento ao mercado, desde o início da temporada, para um substituto de Rafinha com mais bagagem (desde a saída de Rodinei). Agora, com a possibilidade do camisa 13 deixar o Ninho do Urubu, o alerta se acentua.