Rafinha interessa a Olympiacos, estampa jornais gregos e pode deixar o Flamengo

Rafinha está no destaque em diversos jornais nesta quinta-feira, inclusive capas. Mas não são do Brasil. São da Grécia e tratam do interesse do Olympiacos em contratar o lateral-direito do Flamengo, que conversará com o jogador nas próximas horas para saber se o atleta está propenso a aceitar a oferta.A informação inicial da reunião com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, é do site do "Globo Esporte". A preocupação interna existe, sobretudo pelo fato de o clube estar atento ao mercado, desde o início da temporada, para um substituto de Rafinha com mais bagagem (desde a saída de Rodinei). Agora, com a possibilidade do camisa 13 deixar o Ninho do Urubu, o alerta se acentua.
Rafinha possui contrato com o Flamengo até junho de 2021, mas tem, em seu vínculo, uma cláusula que o permite ser liberado sem custos para clubes do exterior. Conversas pela valorização contratual já tinham ocorrido no CT, junto ao estafe do lateral. Cabe destacar que veículos da Grécia vêm noticiando o interesse do Olympiacos em Rafinha desde o início da semana. Já o jornalista Venê Casagrande, na última quarta-feira, externou sobre o avanço das tratativas de Rafinha com o clube grego, que não renovou com o norueguês Omar Elabdellaoui, titular da equipe na última temporada.
Marcos Braz concederá entrevista coletiva nesta sexta-feira. A possível saída do lateral-direito é um dos temas.