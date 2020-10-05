Rafinha está perto de trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain

Nas últimas horas do "Deadline Day", o último dia da janela de transferências no mercado europeu, o Barcelona está perto de realizar mais uma venda. Segundo informações do jornal "Mundo Deportivo", o meio-campista brasileiro será reforço do Paris Saint-Germain.De acordo com a publicação, o técnico do PSG, Thomas Tuchel, é um grande fã do filho do tetracampeão mundial Mazinho e que já teria deixado claro ao jogador em uma ocasião onde se encontraram.
Os clubes conversam agora sobre os valores da transação. O Barcelona, que pedia 16 milhões de euros (R$ 106 milhões), está disposto a abaixar a pedida. Anteriormente, Rafinha estava disposto a ficar na Catalunha até o fim da temporada e deixar o time blaugrana sem custos.
No PSG, Rafinha reencontrará Neymar. Os dois jogaram juntos no Barcelona e foram campeões olímpicos com a Seleção Brasileira em 2016, no Rio de Janeiro.