Rafinha está perto de trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain

Nas últimas horas do "Deadline Day", o último dia da janela de transferências no mercado europeu, o Barcelona está perto de realizar mais uma venda. Segundo informações do jornal "Mundo Deportivo", o meio-campista brasileiro será reforço do Paris Saint-Germain.De acordo com a publicação, o técnico do PSG, Thomas Tuchel, é um grande fã do filho do tetracampeão mundial Mazinho e que já teria deixado claro ao jogador em uma ocasião onde se encontraram.