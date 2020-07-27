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Rafinha e Filipe Luís vão a campo e agilizam tratamento para a estreia do Brasileiro

Laterais titulares do Flamengo passaram por contratempos físicos após a final do Carioca...
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Publicado em 

27 jul 2020 às 19:48

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 19:48

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ainda em busca de um treinador para a sequência da temporada, o Flamengo conta com Maurício Souza, técnico da equipe sub-20, nos treinamentos visando a estreia do Campeonato Brasileiro, desde o último dia 22. E a dupla de laterais titulares está em tratamento intensivo para atuar diante do Atlético-MG.
Ainda sem treinarem com bola junto aos companheiros, Rafinha e Filipe Luís estão em processo de tratamento de fisioterapia desde a partida de volta da final do Carioca, no dia 15 deste mês. Os dois, inclusive, se apresentaram no Ninho do Urubu antes dos demais companheiros, que folgaram por uma semana, para realização de exames e início dos respectivos tratamentos. Nesta segunda, Rafinha e Filipe deixaram de realizar apenas atividades internas, com fisioterapeutas do clube (Batista, Mário Peixoto e Fabiano Bastos), e foram a campo para um treino físico leve - como corridas ao redor do gramado.
OS CONTRATEMPOS
Rafinha chegou a ser dúvida para a decisão do Carioca, mas entrou em campo no sacrifício, já que o próprio camisa 13 revelou que atuou com o rompimento do ligamento do tornozelo direito. Filipe Luís, por sua vez, teve uma lesão na panturrilha direita constatada depois do último Fla-Flu.
O Flamengo espera contar com os laterais ainda neste dia 9 de agosto, quando estreia no Brasileirão, diante do Galo, no Maracanã. O jogo será às 16h.

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