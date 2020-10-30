Rafael Thyere volta a jogar após oito meses e mira sequência no Sport

Crédito: Pedro Souza / Atlético

Foram oito meses sem jogar devido a pandemia do coronavírus e duas contusões. O zagueiro do Sport, Rafael Thyere, voltou no último domingo na 18ª rodada do Brasileirão no empate contra o Atlético-MG em 0 a 0 fora de casa. Ele comemorou o retorno após atuar durante 90 minutos.'Foi uma alegria muito grande depois de bastante tempo parado. Um misto de gratidão a Deus pela oportunidade de voltar a atuar e ao mesmo tempo muita alegria por voltar a fazer o que amo. O Atlético-MG é uma equipe muito forte, mas creio que dentro do que nós propomos a fazer conseguimos um bom resultado', avaliou.

A última partida de Rafael Thyere havia acontecido no dia 22 de fevereiro diante do América-RN na Copa do Nordeste. O jogador explica o aprendizado que tirou durante esse período.

'Aprendi a esperar a confiar no Senhor que sabe de todas as coisas. Apesar de todas as dificuldades foi um período de bastante aprendizado e crescimento em todas as áreas da minha vida. São nesses momentos que temos que ser fortes e crescemos nas adversidades. Tudo coopera para àqueles que amam a Deus e que possamos aprender a tirar pontos positivos em meio as adversidades'.

Rafael Thyere mira agora uma sequência com a camisa do Sport. No ano passado, ele foi o terceiro jogador que mais entrou em campo pelo Leão da Ilha: 46 vezes.