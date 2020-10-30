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futebol

Rafael Thyere volta a jogar após oito meses e mira sequência no Sport

Zagueiro foi importante para o Leão segurar o empate sem gols com o Atlético-MG...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 17:14
Crédito: Pedro Souza / Atlético
Foram oito meses sem jogar devido a pandemia do coronavírus e duas contusões. O zagueiro do Sport, Rafael Thyere, voltou no último domingo na 18ª rodada do Brasileirão no empate contra o Atlético-MG em 0 a 0 fora de casa. Ele comemorou o retorno após atuar durante 90 minutos.'Foi uma alegria muito grande depois de bastante tempo parado. Um misto de gratidão a Deus pela oportunidade de voltar a atuar e ao mesmo tempo muita alegria por voltar a fazer o que amo. O Atlético-MG é uma equipe muito forte, mas creio que dentro do que nós propomos a fazer conseguimos um bom resultado', avaliou.
A última partida de Rafael Thyere havia acontecido no dia 22 de fevereiro diante do América-RN na Copa do Nordeste. O jogador explica o aprendizado que tirou durante esse período.
'Aprendi a esperar a confiar no Senhor que sabe de todas as coisas. Apesar de todas as dificuldades foi um período de bastante aprendizado e crescimento em todas as áreas da minha vida. São nesses momentos que temos que ser fortes e crescemos nas adversidades. Tudo coopera para àqueles que amam a Deus e que possamos aprender a tirar pontos positivos em meio as adversidades'.
Rafael Thyere mira agora uma sequência com a camisa do Sport. No ano passado, ele foi o terceiro jogador que mais entrou em campo pelo Leão da Ilha: 46 vezes.
'O futuro sempre digo que deixo nas mãos de Deus. Mas claro que como atleta pretendo jogar o máximo que conseguir. Continuarei trabalhando forte para quando for solicitado possa contribuir com a equipe para alcançarmos os objetivos', finalizou.

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