Rafael Thyere valoriza bons números pelo Sport e projeta 2022: 'Focado em fazer uma grande temporada'

Titular do Sport, Rafael Thyere encerrou a sua terceira temporada com a camisa rubro-negra. No Brasileirão, feitos positivos. Presente em 32 das 38 rodadas, o zagueiro ajudou o Leão da Ilha a terminar com a quinta melhor defesa do torneio. Foram 37 gols sofridos, menor número alcançado pela equipe na era dos pontos corridos (a partir de 2003). Individualmente, Rafael Thyere também se destacou. Com média de 45.9 passes certos por jogo, o atleta liderou o Sport neste quesito. Ele ainda teve a segunda melhor média de cortes por partida (4.1), e a terceira de acerto em bolas longas (2.9). Os dados são da plataforma de estatísticas SofaScore.

- Gostaria de valorizar o empenho do nosso time, que lutou muito para terminar o ano de forma positiva. Individualmente, finalizo 2021 com bons números, tanto defensivos quanto na parte de construção de jogadas, ciente de que busquei fazer o meu melhor em cada jogo. Só posso agradecer a todos que participaram dessa minha terceira temporada no Sport - avaliou o zagueiro, de 28 anos.

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Apesar de ter contrato com o Sport até 2022, Rafael Thyere desperta o interesse de outros clubes. Segundo Débora Trombeta, empresária e advogada do atleta, ele recebeu sondagens recentes de equipes do Brasil, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

No momento, o foco de Rafael Thyere é um só: recarregar as energias para retornar em boas condições no próximo ano. O zagueiro comenta as suas expectativas para a temporada de 2022.

- Esse período sem jogos é importante para descansar, aproveitar a família, e voltar com as energias renovadas. Estou focado em fazer uma grande temporada em 2022, vou trabalhar muito por isso - concluiu o defensor.