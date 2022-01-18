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Polêmica

Rafael Sobis revela 'ajuda' ao Inter em 2016 na luta contra o rebaixamento

O agora ex-jogador contou que evitou atacar muito o Colorado quando jogava pelo Cruzeiro, no Brasileirão. O atacante foi revelado e sempre demonstrou carinho pelo time gaúcho
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 18:56

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:56

Aposentado do futebol desde o fim de 2021, Rafael Sobis deu declarações polêmicas em uma entrevista para o canal do jornalista Duda Garbi. Sobis falou sobre um duelo do Cruzeiro contra o Internacional em 2016, quando teria "ajudado" o Colorado naquela partida, já que o time gaúcho estava ameaçado de rebaixamento.
Cruzeiro
Rafael Sobis admitiu que não se empenhou contra o Internacional, em 2016. Na época ele defendia o Cruzeiro Crédito: Agência Estado
Mesmo com a ajuda, o Inter acabou caindo naquele ano. O duelo em que Sobis fez relato aconteceu em 2016, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante era jogador do Cruzeiro na ocasião. A ajuda veio de uma forma displicente de atuar. Seja cobrando mal um escanteio, ou não ter entrado na área durante o confronto.
"A gente jogou no Beira Rio, velho, eu não entrei na área, ai teve um escanteio, ai a gente sente o jogo né: “Pô, nós estamos perto de fazer um gol”, cara, eu bati o escanteio no céu cara, eu bati o escanteio assim, que a bola viajou muito, muito. A bola foi na mão do Danilo (goleiro)", disse Sobis.
O ex-jogador comentou que Mano Menezes, técnico na época, o cobrou pela má cobrança o escanteio.
"Quando eu bati, foi do lado do nosso banco, cara, o Mano Menezes me xingava, ele me xingou um monte, acho que ele percebeu né, nego veio da bola, ele me xingava de um jeito", contou Rafael Sobis, revelando que Fernando Carvalho, ex-presidente do Colorado, o agradeceu.
"Mas eu não entrei na área, até o Fernando Carvalho me agradeceu, o Lisca que era o treinador me agradeceu, falou comigo antes do jogo", disse o ex-jogador.
"Teve uma hora que eu dei um chute cruzado assim que a bola quase entrou, nada a ver, lá do escanteio. Se entra eu estava ferrado, porque tipo assim: Claro que a culpa não ia ser minha, são 37 jogos",  concluiu. A partida em questão terminou em vitória colorada por 1 a 0, gol de Valdívia.

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