Rafael Sobis revela 'ajuda' ao Inter em 2016 na luta contra o rebaixamento

Aposentado do futebol desde o fim de 2021, Rafael Sobis deu declarações polêmicas em uma entrevista para o canal do jornalista Duda Garbi. Sobis falou sobre um duelo do Cruzeiro contra o Internacional em 2016, quando teria "ajudado" o Colorado naquela partida, já que o time gaúcho estava ameaçado de rebaixamento.

Rafael Sobis admitiu que não se empenhou contra o Internacional, em 2016. Na época ele defendia o Cruzeiro Crédito: Agência Estado

Mesmo com a ajuda, o Inter acabou caindo naquele ano. O duelo em que Sobis fez relato aconteceu em 2016, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante era jogador do Cruzeiro na ocasião. A ajuda veio de uma forma displicente de atuar. Seja cobrando mal um escanteio, ou não ter entrado na área durante o confronto.

"A gente jogou no Beira Rio, velho, eu não entrei na área, ai teve um escanteio, ai a gente sente o jogo né: “Pô, nós estamos perto de fazer um gol”, cara, eu bati o escanteio no céu cara, eu bati o escanteio assim, que a bola viajou muito, muito. A bola foi na mão do Danilo (goleiro)", disse Sobis.

O ex-jogador comentou que Mano Menezes, técnico na época, o cobrou pela má cobrança o escanteio.

"Quando eu bati, foi do lado do nosso banco, cara, o Mano Menezes me xingava, ele me xingou um monte, acho que ele percebeu né, nego veio da bola, ele me xingava de um jeito", contou Rafael Sobis, revelando que Fernando Carvalho, ex-presidente do Colorado, o agradeceu.

"Mas eu não entrei na área, até o Fernando Carvalho me agradeceu, o Lisca que era o treinador me agradeceu, falou comigo antes do jogo", disse o ex-jogador.