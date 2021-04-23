Rafael Sobis fala em possível aposentadoria e um acesso com o Cruzeiro será o término perfeito

O atacante Rafael Sobis, de 35 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim deste ano. E, o atual vínculo pode ser o último da carreira do jogador no futebol profissional. Sobis revelou que pode deixar os gramados ao término desta temporada. -Eu tenho. Tenho, sim (planos para viajar de moto). Eu já estou falando para muitos que dia 28 de novembro, Deus queira que com o acesso, seja a minha despedida. Aí eu vou enlouquecer mesmo, fazer tudo que eu não fazia (risos)-disse em entrevista à Rádio 98FM. Rafael Sobis falou que a ideia de aposentadoria surgiu para poder ficar mais perto da família. - Um dos projetos é poder aproveitar mais os filhos, aproveitar mais meus pais. Eu saí de casa com 13 anos, e essa Covid, a pandemia, muita gente perdendo pessoas queridas - na minha família está todo mundo bem, graças a Deus -, eu quero, pessoalmente, como meta, aproveitar meus pais, para depois não ter o peso de não ter aproveitado o quanto eu poderia e deveria. E quero aproveitar meus filhos o máximo que eu puder, além de ser pai, porque o pai deles é jogador de futebol, mas o pai, pai mesmo, a gente não consegue ser muito, por causa da profissão-disse. Sobis está na segunda passagem pelo Cruzeiro. A primeira foi entre 2016 a 2018, quando foi bicampeão da Copa do Brasil(2017/2018), mais o Mineiro de 2018. Sua volta aconteceu em 2020, após deixar o Ceará e aceitar uma proposta de fazer parte de um projeto de levar a Raposa de volta à primeira divisão nacional. Algo que não aconteceu no ano passado. Subir com o time azul será a "cereja do bolo” para o fim da carreira e ainda nesta passagem pela Toca da Raposa. - É difícil ter um gol assim, porque não é mata-mata, então cada golzinho e cada tijolinho vai ser muito bem-vindo para esse fim feliz que a gente tanto espera. Mas, claro, seria maravilhoso e a cereja do bolo, depois da escolha, da volta, de todo mundo chamando de louco-disse o jogador, que tem 147 jogos e 35 gols com a camisa do Cruzeiro.