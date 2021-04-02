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futebol

Rafael Sobis admite mau momento do Cruzeiro e diz que só o trabalho poderá mudar os rumos do time

O atacante pediu que os torcedores confiem em uma reação da Raposa na sequência da temporada 2021...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 18:29
O atacante Rafael Sóbis espera que o torcedor confie e siga apoiando o Cruzeiro, que está em busca de uma formação ideal, pois trabalho nos treinos não está em falta. Destaque da temporada 2020, Sobis comentou que a equipe está em um momento delicado, mas espera que a reação surja já no duelo contra o Boa Esporte, neste domingo, 4 de abril, em Varginha. A equipe celeste, que empatou sem gols com o Tombense, está na sexta colocação, com oito pontos em seis partidas, fora do G4 do campeonato. Os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. O Cruzeiro ficou de fora dos mata-mata em 2020 e tenta não repetir o vexame este ano. Confira mais falas de Rafael Sobis em sua coletiva. Sobis voltou a ser titular no jogo com o Tombense, mas não teve bom desempenho-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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