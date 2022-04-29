Rafael Santos espera jogo difícil contra a Chape e projeta próximas partidas: 'Sequência importante'

Depois de vencer o Londrina por 1 a 0 no Mineirão, o Cruzeiro viaja para Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense neste sábado, às 19h. Com sete pontos na Série B, a equipe mineira soma apenas um ponto a menos que seu próximo adversário.

Um dos pilares da Raposa nesta temporada, o lateral-esquerdo Rafael Santos destaca a força da Chapecoense jogando na Arena Condá e espera uma partida difícil, porém afirma que é necessário impor o ritmo de jogo para somar pontos longe de seus domínios.

- A Chapecoense é uma equipe forte dentro de casa e tem uma equipe organizada, bem treinada. Estamos trabalhando bastante e sabemos que será um confronto difícil, mas temos que estudar bem o time deles e impor nosso estilo de jogo em alguns momentos pra pontuar fora de casa, principalmente por ser contra um adversário direto. - disse.Além da Chape, o Cruzeiro enfrenta Grêmio, também pela Série B, e Remo, pela Copa do Brasil após perder o jogo de ida por 2 a 1. Rafael Santos ressalta a importância desta sequência para a temporada do clube, mas mantém os pés no chão e foca primeiramente no confronto deste sábado.

- Temos uma sequência importante e que envolve o início das competições ainda, então estamos muito focados para fazer três grandes jogos, seguir na parte de cima da Série B e buscar a classificação na Copa do Brasil. Porém não adianta pensarmos lá na frente, temos que olhar um jogo de cada vez e dar nosso máximo do início ao fim pra conseguir as vitórias. - concluiu.