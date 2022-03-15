Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael revela previsão de retorno ao Botafogo e diz que voltará a andar normalmente dentro de 10 dias
futebol

Rafael revela previsão de retorno ao Botafogo e diz que voltará a andar normalmente dentro de 10 dias

Em suas redes sociais, o jogador afirmou que a tendência é que retorne em julho, quando completará seis meses desde que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 10:00

Publicado em 15 de Março de 2022 às 10:00

Uma das principais contratações do Botafogo na última temporada, Rafael sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo e passou por uma cirurgia. Aos poucos, o lateral-direito, de 31 anos, segue sua recuperação e na última segunda-feira, utilizou sua rede social para dar uma previsão sobre seu retorno aos gramados. O atleta respondeu a um torcedor em sua página oficial no Twitter e ressaltou que, em dez dias, voltará a andar normalmente. Para ele, esse avanço é considerado uma vitória em virtude da gravidade da lesão. Além disso, projetou que a tendência é que possa voltar em julho, quando completará seis meses de recuperação.
- Previsão são seis meses no mínimo, então é julho, mas daqui a 10 dias começo a andar normalmente o que para mim já é maravilhoso. Menos um dia mais um dia todo dia! Boraaaaa - publicou o jogador em sua rede social.
O jogador levou um pisão em seu primeiro jogo na temporada no empate com o Boavista por 1 a 1, na estreia do time na Taça Guanabara. O lance aconteceu no fim do primeiro tempo e desde então Daniel Borges tem atuado como titular pelo lado direito. O jogador foi um dos destaques do título do Botafogo da Série B 2021.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Para a posição, o Botafogo negocia com o argentino Renzo Saravia, que teve uma boa passagem pelo Internacional. O clube carioca tenta superar o impasse com o empresário do atleta para, enfim, entrar em um acordo. O lateral está livre no mercado desde que deixou o Porto.
Crédito: Rafael,doBotafogo,operouopéesquerdoapóssofrerumarupturanotendãodeAquiles(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados