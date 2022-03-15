Rafael revela previsão de retorno ao Botafogo e diz que voltará a andar normalmente dentro de 10 dias

Uma das principais contratações do Botafogo na última temporada, Rafael sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo e passou por uma cirurgia. Aos poucos, o lateral-direito, de 31 anos, segue sua recuperação e na última segunda-feira, utilizou sua rede social para dar uma previsão sobre seu retorno aos gramados. O atleta respondeu a um torcedor em sua página oficial no Twitter e ressaltou que, em dez dias, voltará a andar normalmente. Para ele, esse avanço é considerado uma vitória em virtude da gravidade da lesão. Além disso, projetou que a tendência é que possa voltar em julho, quando completará seis meses de recuperação.

- Previsão são seis meses no mínimo, então é julho, mas daqui a 10 dias começo a andar normalmente o que para mim já é maravilhoso. Menos um dia mais um dia todo dia! Boraaaaa - publicou o jogador em sua rede social.

O jogador levou um pisão em seu primeiro jogo na temporada no empate com o Boavista por 1 a 1, na estreia do time na Taça Guanabara. O lance aconteceu no fim do primeiro tempo e desde então Daniel Borges tem atuado como titular pelo lado direito. O jogador foi um dos destaques do título do Botafogo da Série B 2021.

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Para a posição, o Botafogo negocia com o argentino Renzo Saravia, que teve uma boa passagem pelo Internacional. O clube carioca tenta superar o impasse com o empresário do atleta para, enfim, entrar em um acordo. O lateral está livre no mercado desde que deixou o Porto.