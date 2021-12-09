Rafael Paiva, técnico do Vasco Sub-17, projeta final do Carioca: 'Vamos com tudo em busca do título'

Depois de empatar sem gols com o Fluminense no primeiro jogo da final do Carioca Sub-17, o Vasco se prepara para a decisão. O confronto está marcado para esta sexta-feira, às 15h, nas Laranjeiras. Com isso, o técnico Rafael Paiva destacou a qualidade do grupo, falou sobre a semana de preparação, e projetou a terceira final da categoria na temporada. - Temos um grupo muito focado, que sabe exatamente aquilo que quer. Tivemos uma semana de preparação muito boa, todos os atletas treinaram em alto nível e estamos esperançosos. Sabemos da força do adversário, todos sabem que o Fluminense é uma equipe muito forte, mas acredito que nosso plano de jogo está muito bem estruturado e a gente espera poder colocar em prática tudo aquilo que treinamos - ressaltou o comandante ao site oficial do clube.
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Cabe salientar que essa será a terceira final da categoria nesta temporada. A equipe foi derrotada pelo Flamengo na final do Brasileirão e pelo próprio Fluminense na Copa Rio. Rafael Paiva revelou suas expectativas para essa decisão e disse que o time teve um bom desempenho no primeiro jogo, mesmo atuando com um jogador a menos.
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- A expectativa é de trazer o título, esse é o nosso principal objetivo. Acho que os meninos fizeram uma temporada muito boa, conquistaram muito em termos de aprendizado e amadurecimento. Agora precisamos buscar o título, então esse é o nosso foco. Apesar das circunstâncias, fizemos um bom primeiro jogo e vamos com tudo em busca do título - finalizou o comandante.