Rafael Paiva, técnico do Vasco Sub-17, projeta final do Carioca: 'Vamos com tudo em busca do título'

Depois de empatar sem gols com o Fluminense no primeiro jogo da final do Carioca Sub-17, o Vasco se prepara para a decisão. O confronto está marcado para esta sexta-feira, às 15h, nas Laranjeiras. Com isso, o técnico Rafael Paiva destacou a qualidade do grupo, falou sobre a semana de preparação, e projetou a terceira final da categoria na temporada. - Temos um grupo muito focado, que sabe exatamente aquilo que quer. Tivemos uma semana de preparação muito boa, todos os atletas treinaram em alto nível e estamos esperançosos. Sabemos da força do adversário, todos sabem que o Fluminense é uma equipe muito forte, mas acredito que nosso plano de jogo está muito bem estruturado e a gente espera poder colocar em prática tudo aquilo que treinamos - ressaltou o comandante ao site oficial do clube.