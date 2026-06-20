Gol relâmpago de Saibari dá vitória a Marrocos sobre Escócia na Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Ismael Saibari voltou a ser decisivo para Marrocos na Copa do Mundo. Depois de marcar no empate com o Brasil na estreia, o atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Escócia nesta sexta-feira (19), em Boston, e deixou o Grupo C aberto para a rodada final. A seleção africana ficou na vice-liderança da chave, após a vitória de 3 a 0 da Seleção diante do Haiti.









O lance que definiu a partida aconteceu logo no primeiro ataque marroquino. Brahim Díaz lançou nas costas da defesa escocesa, Saibari avançou livre pela direita e bateu forte na saída de Angus Gunn. A bola ainda tocou a parte inferior do travessão antes de entrar. Foi o gol mais rápido desta Copa do Mundo.





A atuação repetiu o roteiro visto contra o Brasil. Assim como na estreia, os marroquinos começaram a partida em alta intensidade, pressionando a saída de bola adversária e explorando a velocidade de seus atacantes. A Escócia demorou a reagir ao impacto do gol e passou boa parte do primeiro tempo sem conseguir ameaçar o goleiro Bono.





As melhores oportunidades dos britânicos surgiram apenas nos minutos finais da etapa inicial. Che Adams desperdiçou uma bola lançada em profundidade e, pouco depois, John McGinn finalizou para fora dentro da área.





No segundo tempo, Marrocos voltou a criar a principal chance da partida. Após cobrança de escanteio de Achraf Hakimi, El Khannouss desviou de cabeça e obrigou Gunn a fazer uma defesa em cima da linha.





A Escócia se recuperou nos minutos finais e fez com que a defesa marroquina descesse as linhas até a intermediária, mas as chances não se concretizaram. Durante o jogo, inclusive, a seleção escocesa tentou pedir pênalti em duas oportunidades -ambas ignoradas pela arbitragem.





A derrota pode complicar a vida dos escoceses no grupo. A seleção entrou em campo com a possibilidade de garantir, pela primeira vez, uma classificação para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Em suas oito participações anteriores, nunca conseguiu superar a fase de grupos.





O resultado também trouxe de volta uma coincidência histórica entre as duas equipes. Antes da atual edição, a última partida da Escócia em um Mundial havia sido justamente contra Marrocos. Em 1998, na França, os africanos venceram por 3 a 0 na rodada final da fase de grupos. Nenhuma das duas seleções avançou naquela ocasião. Brasil e Noruega ficaram com as vagas da chave.





A definição do Grupo C seguirá para a última rodada. Marrocos enfrentará o Haiti em Atlanta, enquanto a Escócia terá pela frente o Brasil em Miami.