Com telão, pagode e churrasco, torcida da Ilha do Príncipe comemora vitória do Brasil

A segunda partida do Brasil na Copa do Mundo de 2026 teve clima de arquibancada na Capital Capixaba. Na noite desta sexta-feira (19), moradores da comundade de Ilha do Príncipe se reuniram para acompanhar a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, evento que contou com telão, banda de pagode, churrasco e um grande bandeirão nas cores verde e amarela.
Assim como aconteceu na estreia diante de Marrocos, a comunidade transformou uma das principais vias do bairro em ponto de encontro para os torcedores e Darian Lima , morador do bairro falou sobre a importância desse momento de união e celebração que o Mundial proporciona.
"Isso é uma coisa que a comunidade estava precisando e essa Copa do Mundo fez isso acontecer, né? Comunidade linda e todo mundo abraçou a ideia, compartilhando momentos incríveis que vão ficar na memória de cada um, de cada criança e das famílias que ficaram felizes e abraçaram essa ideia de fazer a comunidade curtir essa Copa do Mundo", disse Darian.
E desta vez o clima foi de festa do início ao fim. Com atuação mais convincente do que no empate da primeira rodada, o Brasil dominou o Haiti e construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinícius Júnior. O resultado colocou a equipe na liderança do Grupo C e deixou a classificação para a próxima fase bem encaminhada.
"Dou nota 9 para o Brasil. Não foi para um 10 porque no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar. No primeiro tempo fez tudo o que podia fazer. Vinícius Júnior, Paquetá... Mas no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar. Mas vamos seguindo assim, devagarzinho, com calma, que a gente vai buscar esse Hexa", disse Ruchard, torcedor brasileiro.
Com quatro pontos conquistados, o Brasil chega à última rodada dependendo apenas de si para confirmar a classificação às oitavas de final. A próxima partida será diante da Escócia, na quarta-feira, em confronto que vale a liderança do Grupo C.