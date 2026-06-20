Com telão, pagode e churrasco, torcida da Ilha do Príncipe comemora vitória do Brasil

A segunda partida do Brasil na Copa do Mundo de 2026 teve clima de arquibancada na Capital Capixaba. Na noite desta sexta-feira (19), moradores da comundade de Ilha do Príncipe se reuniram para acompanhar a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, evento que contou com telão, banda de pagode, churrasco e um grande bandeirão nas cores verde e amarela.





Assim como aconteceu na estreia diante de Marrocos, a comunidade transformou uma das principais vias do bairro em ponto de encontro para os torcedores e Darian Lima , morador do bairro falou sobre a importância desse momento de união e celebração que o Mundial proporciona.





"Isso é uma coisa que a comunidade estava precisando e essa Copa do Mundo fez isso acontecer, né? Comunidade linda e todo mundo abraçou a ideia, compartilhando momentos incríveis que vão ficar na memória de cada um, de cada criança e das famílias que ficaram felizes e abraçaram essa ideia de fazer a comunidade curtir essa Copa do Mundo", disse Darian.



