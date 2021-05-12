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futebol

Rafael Navarro valoriza retorno ao Botafogo e projeta clássico com o Vasco: 'Todo jogo é importante'

Atacante se recuperou de lesão e voltou a atuar diante do Nova Iguaçu, no último domingo...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 18:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca ganhou um "reforço". Recuperado de lesão, Rafael Navarro voltou a atuar pelo Botafogo na vitória sobre o Nova Iguaçu, no último domingo, pela semifinal da Taça Rio.
O atacante sofreu uma lesão na coxa e estava sem atuar desde o empate em 2 a 2 com o Volta Redonda, no dia 10 de abril. Em entrevista à "BotafogoTV", o atacante valorizou o retorno aos gramados.
+ De olho no acesso para a primeira divisão, Chamusca ainda busca o meio-campo ideal do Botafogo
- Fico feliz de estar de volta, venho trabalhando forte para poder ajudar o Botafogo. Fisicamente estou voltando aos pouquinhos, pegando o melhor ritmo e a melhor forma (física) - afirmou.
O Alvinegro se prepara para a final da Taça Rio diante do Vasco. A primeira partida da decisão será neste domingo, às 11h05, no Estádio Nilton Santos. Navarro afirma que as partidas serão importantes para ajudar na preparação da equipe visando a Série B.
- Estamos nos conhecendo aos poucos e vamos chegar melhor na Série B com certeza. Todo jogo é importante, o Vasco é um adversário que vamos encarar na Série B. Então vamos trabalhar forte essa semana para buscar o resultado dentro de casa - completou.

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