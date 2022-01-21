Rafael Navarro se diz 'pronto' para ser o centroavante do Palmeiras: 'Sou movido a desafios'

O Palmeiras apresentou nesta sexta-feira o atacante Rafael Navarro, o último dos reforços desta temporada a cumprir esse ritual. Evidentemente, o assunto da entrevista coletiva foi a responsabilidade de atuar em uma posição que tem sido uma carência no elenco detectada pelo torcedor e pela comissão técnica. No entanto, ele garante que está preparado e gosta desse tipo de desafio.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Agora vestindo a camisa 29 do Verdão, Navarro foi contratado quando estava sem contrato após deixar o Botafogo e fazer uma boa Série B do Brasileirão em 2021. Com essas credenciais, aos 21 anos, ele foi apresentado se mostrando bem disposto a repetir o que fez em seu clube anterior e se colocou à disposição para as necessidades de Abel Ferreira, incluindo ser o sonhado "9".

- Isso me motiva a trabalhar mais forte para corresponder a altura do que o torcedor pede, a diretoria que me contratou, me motiva muito a trabalhar forte para corresponder. Eu estou pronto (para ser o centroavante), mas não vai depender de mim, depende do professor, ele sabe o melhor para o time, estou pronto sim, encaro com muita responsabilidade - declarou o jovem atacante.Saindo da Série B do Brasileirão, Navarro chega a um clube bicampeão consecutivo da Libertadores e sob o comando de um dos técnicos mais badalados do país neste momento. Mesmo assim, ele garante que está ambientado ao dia a dia do Verdão e que gosta desse tipo de desafio.

- Acho que o que me fez escolher (o Palmeiras) foram os títulos, a responsabilidade é muito grande de estar em um clube como esse , sou movido a desafios - disse o camisa 29.

Em meio a essa adaptação ao elenco, ao esquema tático e ao clube, Navarro também vai apresentando suas principais características de jogo. Ao torcedor, ele explicou um pouco de suas virtudes e do que pode agregar ao time.

- A adaptação está sendo muito boa, estou treinando no esquema tático dele, sou um centroavante que gosto muito de sair da área e deixar as companheiros flutuarem nas minhas costas - afirmou antes de completar: