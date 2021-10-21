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Rafael Navarro, do Botafogo, chega a 20 participações de gols na Série B e encosta na artilharia

Atacante do Alvinegro é o primeiro a alcançar a marca de 20 envolvimentos diretos com bolas na rede - assistências ou tentos - no Brasileirão e está em terceiro na artilharia...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 22:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 22:58
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Números de gente grande. Rafael Navarro, de 21 anos, vive uma temporada para não ser esquecida. O atacante do Botafogo chegou, após os dois gols marcados na vitória sobre o Brusque, nesta quarta-feira pela Série B do Brasileirão, a 20 participações diretas que resultaram em bolas na rede na competição.O camisa 99 do Alvinegro é o líder absoluto da competição neste quesito. Jean Carlos, do Náutico, tem 18 participações para gols e é o vice-líder no quesito no Campeonato Brasileiro.
Rafael Navarro tem 12 gols e oito assistências na Série B. Ele é o segundo jogador que mais deu passes para gols e o terceiro que mais balançou as redes na competição. Somados os números, ninguém supera o atacante do Glorioso.
Diante do Brusque, Navarro teve uma atuação de gala e foi importante para o Botafogo conquistar uma vitória, chegar a 55 pontos e construir uma boa vantagem dentro do G4 da Série B.
O atacante do Alvinegro pode sonhar até mesmo com a artilharia da Série B. Edu, do próprio Brusque, tem 16 gols e Léo Gamalho, do Coritiba, soma 14 tentos - são os dois líderes nesta estatística.

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