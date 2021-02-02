Rafael Navarro comemora primeiro gol pelo Botafogo contra o Palmeiras: 'Os meninos sempre dão o máximo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O resultado não foi o esperado, mas o empate de 1 a 1 entre Botafogo e Palmeiras ficará marcado na carreira de Rafael Navarro. O duelo desta terça-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe à tona o primeiro gol do atacante do Alvinegro como profissional.

Após a partida, o atacante, criado nas categorias de base do Botafogo, ressaltou a presença dos jovens jogadores na partida do Allianz Parque. O jogador comemorou o tento.

- Queria agradecer a Deus pelo meu primeiro gol como profissional. A gente não queria o empate, queria a vitória. Queria agradecer à torcida, meus empresários e os jogadores do Botafogo. Os meninos que acabam entrando querem sempre dão o máximo para conquistar a vitória - afirmou, em entrevista ao "Premiere".