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Rafael Navarro comemora primeiro gol pelo Botafogo contra o Palmeiras: 'Os meninos sempre dão o máximo'

Atacante, com um chute de fora da área, balançou as redes pela primeira vez como profissional e ressaltou vontade dos meninos das categorias de base do Alvinegro...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 18:17

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:17

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O resultado não foi o esperado, mas o empate de 1 a 1 entre Botafogo e Palmeiras ficará marcado na carreira de Rafael Navarro. O duelo desta terça-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe à tona o primeiro gol do atacante do Alvinegro como profissional.
Após a partida, o atacante, criado nas categorias de base do Botafogo, ressaltou a presença dos jovens jogadores na partida do Allianz Parque. O jogador comemorou o tento.
- Queria agradecer a Deus pelo meu primeiro gol como profissional. A gente não queria o empate, queria a vitória. Queria agradecer à torcida, meus empresários e os jogadores do Botafogo. Os meninos que acabam entrando querem sempre dão o máximo para conquistar a vitória - afirmou, em entrevista ao "Premiere".
O Botafogo volta aos gramados na próxima sexta-feira para enfrentar o Sport, no Estádio Nilton Santos. Na 20ª colocação, o Alvinegro precisa de um milagre para escapar da segunda divisão.

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