Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael Moura recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Londrina
futebol

Rafael Moura recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Londrina

Atacante recebeu a penalidade no jogo contra o Remo, no Estádio Evandro Almeida; Botafogo não poderá contar com Rafael Moura na próxima rodada...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 21:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 21:45
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Neste sábado, o Botafogo enfrentou o Remo, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará. Durante a partida, válida pela 22ª rodada da Série B, Rafael Moura recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo contra o Londrina, na próxima rodada. Com a suspensão de Rafael Navarro, o atacante foi titular contra o Remo. No primeiro tempo, Rafael Moura cometeu uma falta de ataque e recebeu o cartão amarelo. Assim, o centroavante irá cumprir a suspensão e diminuirá as opções de Enderson Moreira para o ataque.
> Confira a classificação da Série B do BrasileirãoNo próximo sábado, o Botafogo enfrenta o Londrina, às 16h30, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados