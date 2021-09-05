Rafael Moura recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Londrina

Neste sábado, o Botafogo enfrentou o Remo, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará. Durante a partida, válida pela 22ª rodada da Série B, Rafael Moura recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo contra o Londrina, na próxima rodada. Com a suspensão de Rafael Navarro, o atacante foi titular contra o Remo. No primeiro tempo, Rafael Moura cometeu uma falta de ataque e recebeu o cartão amarelo. Assim, o centroavante irá cumprir a suspensão e diminuirá as opções de Enderson Moreira para o ataque.