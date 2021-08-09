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Rafael Moura quebra jejum, marca gol e Botafogo chega com o 'pé na porta' pelo G4 da Série B

He-Man é fundamental para quarta vitória seguida do Botafogo no Brasileirão, diferença para o G4 é de apenas dois pontos e equipe está em boa fase...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Treze jogos depois, a bola na rede. Rafael Moura deu fim a um jejum pessoal sem marcar e foi fundamental para a vitória do Botafogo sobre a Ponte Preta, no último domingo, pela Série B do Brasileirão. O Glorioso, vale lembrar, chegou ao quarto triunfo consecutivo na competição.
+ ATUAÇÕES: Diego Gonçalves e Rafael Moura se destacam na vitória do Botafogo sobre a Ponte Preta
O camisa 9 já havia sido importante contra o Vasco, iniciando a jogada que termina no gol de Diego Gonçalves - é He-Man que tira a bola da área para Warley puxar o contra-ataque. O atacante, contudo, finalmente conseguiu fazer aquilo que foi contratado para fazer: bola na rede.
Contra a Macaca, um gol fundamental. Na reta final do jogo, em uma parte que a Ponte Preta poderia ameaçar um calor no fim em busca de um possível empate. Pensando até mesmo no médio prazo, a bola na rede pode ser importante para a confiança de Rafael Moura.O He-Man pode ser uma peça a mais para uma engrenagem que, no momento, está funcionando com máxima potência: o Botafogo alcançou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro e a distância para o G4, que já foi de dez pontos, agora é de dois.
+ Veja a tabela da Série B
A equipe comandada por Enderson Moreira vive um momento de afirmação e superação dentro da Série B e isto também reflete, em alguns casos, a nível individual. Rafael Moura, por exemplo, viveu isto: após tanto tentar, o camisa 9 deixou o dele e foi essencial para o triunfo.
Com o jejum quebrado, o Botafogo enxerga as quatro primeiras posições da classificação de perto e chega com o "pé na porta" por uma vaga nesta zona. O Alvinegro volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Operário, fora de casa.

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