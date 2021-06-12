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futebol

Rafael Moura é relacionado pelo Botafogo para o jogo contra o Remo

He-Man viaja para Volta Redonda e deve ficar no banco em duelo válido pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 16:54
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O He-Man fica presente, pelo menos, no banco. Rafael Moura foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Remo, neste domingo, às 16h, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
+ Túlio Maravilha dá 'benção' para Rafael Moura no Botafogo: 'Vai fazer muito gol'
O atacante viajou com a delegação do Alvinegro para a cidade no começo da tarde deste sábado. O elenco treinou no Clube da Aeronáutica, na Barra, e logo pegou um ônibus em direção ao local da partida, onde passarão a noite visando o duelo.
A presença do novo atacante não é a única novidade na relação. Diego Gonçalves, recém-contratado junto ao Mirassol, também foi relacionado e ficará à disposição de Marcelo Chamusca no banco de reservas.
Pedro Castro, outrora dúvida por conta de um problema na panturrilha, também viaja. Ainda não há confirmação, contudo, se o meio-campista terá condições de atuar por 90 minutos.

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