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Rafael mostra animação com novo investidor do Botafogo e prevê títulos: 'Várias notícias boas acontecendo'

No Jogo das Estrelas, lateral-direito diz fatores positivos sobre SAF adquirida por John Textor; defensor afirma que irmão Fábio deve continuar no Nantes por mais um ano...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 20:59

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 20:59

A alta expectativa sobre a compra da SAF do Botafogo chegou até nos jogadores - neste caso, um torcedor dentro de campo. O lateral-direito Rafael mostrou ansiedade com a operação liderada por John Textor em entrevista nesta terça-feira antes do "Jogo das Estrelas", no Estádio Luso-Brasileiro.+ Primeiro contato! John Textor elogia torcida do Botafogo: 'Inacreditável'
– Vim pra cá para ajudar o Botafogo, acho que pude ajudar mais fora de campo do que dentro, mas é maravilhoso ver meu Botafogo subir para a primeira divisão e várias notícias boas acontecendo. É torcer para o projeto dar certo, a gente ganhar títulos e voltar para onde nunca deveria ter saído - afirmou.
Vale lembrar que, com o pré-contrato firmado, o processo para que o Botafogo tenha o departamento de futebol, de fato, profissionalizado pode durar até 120 dias mediante as operações burocráticas.
Desde que Rafael chegou, no meio da temporada, outro nome comentado nos bastidores do Nilton Santos é o de Fábio, seu irmão gêmeo. O camisa 7 afirmou que a tendência é que o lateral-esquerdo continue no futebol francês por mais tempo.
– Conversamos sim. Meu irmão está bem lá agora, no time dele (Nantes), está na 7ª, 8º colocação... São 20 anos que o time não vai para a Europa League e agora tem chance de ir. É tranquilidade, deixar ele ter a cabeça boa. Acho que o contrato dele vai renovar automaticamente pela quantidade de jogos. Isso é com ele, não comigo - explicou.
Crédito: RafaelemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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