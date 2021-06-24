Rafael Luiz comemora retorno e atuação torna lateral opção para Barbieri

Crédito: Divulgação/RB Bragantino

O lateral-direito Rafael Luiz voltou a aparecer em campo pelo Red Bull Bragantino. Depois de quase um mês sem jogar, o atleta, que já tinha sido relacionado para os três últimos jogos, enfim teve a sua oportunidade. Ele celebrou o seu retorno no confronto com o Palmeiras, na vitória por 3 a 1, que deu a liderança do Brasileirão ao Massa Bruta. A recuperação e o desempenho de Rafael Luiz ampliam o leque de opções de Maurício Barbieri para o setor.

Rafael Luiz tem 19 anos de idade e faz parte das jovens promessas pinçadas pelo Red Bull Bragantino no projeto de relevar jogadores. Mesmo com a idade curta, já tem passagens por Sport (clube que o revelou) e Cruzeiro, na última temporada, por onde chegou a Seleção Brasileira de base, onde foi titular no time sub-20, nas vezes que foi convocado. Ele foi sincero ao falar sobre o retorno ao time neste meio de semana.

- Nada melhor do que voltar a estar em campo em um jogo grande, contra um time qualificado e com esse nível de exigência. Acho que me sinto cada vez melhor, em todos os sentidos. A minha briga agora é por um espaço no time titular. Sempre com humildade e respeitando meus companheiros. Temos um time com muitas opções, nem todos podem jogar. Mas sou focado e creio que mantendo minha entrega no dia a dia as minhas chances vão aparecer.

No confronto com o Palmeiras, demonstrou outros qualidades além do ímpeto ofensivo e reagiu muito bem quando foi exigido defensivamente. Os jogos contra Flamengo e Palmeiras aumentam a confiança do time em um desempenho que brigue pelo título do Brasileirão, conforme indiciou Rafael.

- Um resultado importante, já que encaramos uma sequência contra dois dos principais times do país e saímos com 100% de aproveitamento. Indica que estamos no caminho certo. Eu, particularmente, tenho aprendido demais com o professor Barbieri, tenho evoluído bastante em questões táticas. Treinamos demais tudo isso. Creio que vamos fazer um grande campeonato. É manter os pés no chão e como já disse: seguir trabalhando ao máximo no dia a dia.