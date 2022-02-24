Rafael ironiza após possível pênalti não marcado ao Botafogo em derrota pro Flamengo: 'VAR tava vendo BBB'

Mesmo sem poder atuar por conta da ruptura no tendão de Aquiles, Rafael se fez presente nas redes sociais para defender o Botafogo. O lateral-direito provocou a arbitragem após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca.+ Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'

Isso porque houve um lance polêmico de um possível pênalti não marcado para o Botafogo. Após escanteio, a bola desviou no braço de Pedro dentro da área. Mesmo com uma revisão inicial do VAR, a equipe de arbitragem mandou a partida seguir.

Houve muita reclamação dentro de campo pelos jogadores do Botafogo. Nas redes sociais, o lateral-direito brincou sobre o assunto.

- Sem querer falar que o Botafogo iria ganhar, jamais... Flamengo jogou muito melhor, mas me falaram aqui que o var tava vendo BBB na hora do pênalti, o que explica tudo - escreveu no Twitter.