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Rafael ironiza após possível pênalti não marcado ao Botafogo em derrota pro Flamengo: 'VAR tava vendo BBB'

Lesionado, lateral-direito acompanhou a partida do Campeonato Carioca de casa; em rede social, provocou decisão do árbitro em lance polêmico envolvendo Pedro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 22:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 22:37
Mesmo sem poder atuar por conta da ruptura no tendão de Aquiles, Rafael se fez presente nas redes sociais para defender o Botafogo. O lateral-direito provocou a arbitragem após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca.+ Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'
Isso porque houve um lance polêmico de um possível pênalti não marcado para o Botafogo. Após escanteio, a bola desviou no braço de Pedro dentro da área. Mesmo com uma revisão inicial do VAR, a equipe de arbitragem mandou a partida seguir.
Houve muita reclamação dentro de campo pelos jogadores do Botafogo. Nas redes sociais, o lateral-direito brincou sobre o assunto.
- Sem querer falar que o Botafogo iria ganhar, jamais... Flamengo jogou muito melhor, mas me falaram aqui que o var tava vendo BBB na hora do pênalti, o que explica tudo - escreveu no Twitter.
Crédito: Rafael,doBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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