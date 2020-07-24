Rafael Forster revela importância de Autuori para fechar com o Botafogo: 'Grande profissional'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Desejo do Botafogo desde o retorno dos treinamentos presenciais, as conversas entre Alvinegro e Rafael Forster tiveram um final feliz. O zagueiro, contratado e anunciado nesta sexta-feira, agradeceu a confiança da torcida e da diretoria. Por meio de uma entrevista coletiva online, na "BotafogoTV", o defensor enalteceu a oportunidade.

- Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. Só tenho informações boas de todos que aqui estão. Gostaria de agradecer nesse período que antecedeu a minha vinda aos torcedores, ao carinho e às mensagens. Peço até desculpas por não ter conseguido responder todo mundo, mas é felicidade tremenda estar aqui e espero responder à altura a confiança que torcedores, atletas e comissão técnica estão depositando em mim - afirmou.

Apesar de zagueiro, Rafael Forster gosta de ficar com a bola. Ex-Ludogorets, o defensor era marcado por iniciar as jogadas da equipe búlgara com toques rasteiros. Na Europa, ele trabalhou com Paulo Autuori, atual treinador do Botafogo, figura importante na escolha de retornar ao Brasil.- Sou um atleta que gosta dessa saída de bola, do passe. Acabo tendo a oportunidade de ultrapassar a linha adversária e isso facilita meus companheiros na criação de jogadas. Poder voltar a trabalhar com o professor (Paulo) foi um dos principais motivos pela escolha da minha volta, além da grandeza do Botafogo. É um grande profissional, te exige muito no dia a dia. Na Bulgária, foi um curto período, mas muito prazeroso, de muita evolução. Agora, espero contribuir mais - admitiu.

Forster revelou que conversou com Autuori antes de tomar uma decisão. O zagueiro afirmou que a confiança que possui no treinador deixou a decisão fácil de atuar no Botafogo.