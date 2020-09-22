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futebol

Rafael Forster destaca evolução da defesa do Botafogo: 'Já são dois jogos sem levar gol'

Zagueiro afirma que Alvinegro não pode enfrentar o Vasco pensando na vantagem construída no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 17:51
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo chega para o confronto decisivo da quarta fase da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário, às 21h30, com vantagem após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0. Para Rafael Forster, contudo, o Alvinegro não pode se apegar ao resultado construído na última semana, no Estádio Nilton Santos.
- Será um jogo difícil por se tratar de uma eliminatória de Copa do Brasil. Já nos conhecemos bem, tivemos dois confrontos recentemente. Temos que manter a cabeça no lugar, fazer um bom jogo como estamos fazendo e somar isso aos resultados. Procuramos não nos acomodar com o resultado em casa e vamos lá para fazer nosso melhor e tentar vencer - afirmou.
A equipe comandada por Paulo Autuori garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil com um empate. Rafael Forster destacou a evolução da defesa do Botafogo, que não levou gols nos últimos dois jogos, o que pode pesar no confronto contra o Cruz-Maltino.
- Vínhamos sofrendo muitos gols, mas agora já são dois jogos sem sofrer gol e é isso que vamos buscar, porque temos certeza de que iremos fazer. Temos que fazer um jogo sábio, saber explorar o ponto fraco do time deles e ter o máximo de segurança possível como foi no primeiro jogo - analisou.

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