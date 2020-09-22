Rafael Forster destaca evolução da defesa do Botafogo: 'Já são dois jogos sem levar gol'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo chega para o confronto decisivo da quarta fase da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário, às 21h30, com vantagem após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0. Para Rafael Forster, contudo, o Alvinegro não pode se apegar ao resultado construído na última semana, no Estádio Nilton Santos.

- Será um jogo difícil por se tratar de uma eliminatória de Copa do Brasil. Já nos conhecemos bem, tivemos dois confrontos recentemente. Temos que manter a cabeça no lugar, fazer um bom jogo como estamos fazendo e somar isso aos resultados. Procuramos não nos acomodar com o resultado em casa e vamos lá para fazer nosso melhor e tentar vencer - afirmou.

A equipe comandada por Paulo Autuori garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil com um empate. Rafael Forster destacou a evolução da defesa do Botafogo, que não levou gols nos últimos dois jogos, o que pode pesar no confronto contra o Cruz-Maltino.