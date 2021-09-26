Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Rafael exalta felicidade com estreia no Botafogo: 'Parecia uma criança'

Lateral-direito fez primeiro jogo com a camisa alvinegra em vitória na Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 20:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 20:48
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sonho de criança realizado. Rafael, grande novidade do Botafogo para a temporada, estreou na vitória do Alvinegro por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Após o jogo, o lateral-direito comemorou.
– Maravilhoso. Nem imaginava estrear com torcida. Parecia uma criança hoje, ansioso, deu pra ver que até senti a perna, estou muito tempo sem jogar. Deu para roubar umas bolas, dar uns passes e vamos rumo à Série A - afirmou o lateral, em entrevista ao "Premiere".
Rafael, além do torcedor, que retornou ao Estádio Nilton Santos após 18 meses, contou com uma torcida exclusiva: o lateral-direito contou com a presença da família.
– Eles (família) estão ali, é uma emoção muito grande. Minha esposa sabe que era meu sonho, estrear com vitória, entrando, eu estou feliz, mas acho que eles estão mais felizes ainda - comemorou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/05/2026
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/05/2026
Imagem de destaque
Robôs x robôs: o que operação na Ucrânia revela sobre a guerra do futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados