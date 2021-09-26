Rafael exalta felicidade com estreia no Botafogo: 'Parecia uma criança'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sonho de criança realizado. Rafael, grande novidade do Botafogo para a temporada, estreou na vitória do Alvinegro por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Após o jogo, o lateral-direito comemorou.

– Maravilhoso. Nem imaginava estrear com torcida. Parecia uma criança hoje, ansioso, deu pra ver que até senti a perna, estou muito tempo sem jogar. Deu para roubar umas bolas, dar uns passes e vamos rumo à Série A - afirmou o lateral, em entrevista ao "Premiere".

Rafael, além do torcedor, que retornou ao Estádio Nilton Santos após 18 meses, contou com uma torcida exclusiva: o lateral-direito contou com a presença da família.