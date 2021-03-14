Rafael Elias quer 'renascer' no Palmeiras e agradece apoio do clube após punição por doping

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Impedido de atuar por 14 meses por conta de uma suspensão por doping, Rafael Elias, que fez sua reestreia diante do Corinthians, voltou a marcar pelo Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, diante da Ferroviária. O atacante aproveitou um vacilo da defesa e sacramentou a vitória por 2 a 0.

O desabafo de Rafael durante a comemoração foi explicado na entrevista concedida após o apito final.

- Muito trabalho, muita dedicação. Foi muito difícil esse tempo e eu pensava que esse momento não ia chegar. Agradecer ao jurídico, toda a direção e comissão. Sempre me apoiaram. Agradecer minha esposa, minha mãe, minha filha. Faltam palavras para descrever esse momento. Só a gente sabe o que passou - contou, dando sequência aos agradecimentos.- Gratidão ao Palmeiras, clube que sou formado. Pude voltar e fazer gol. Espero que seja o primeiro de muitos nessa temporada, a gente tem muito a colher no ano. O pessoal dentro da Academia sabe o que trabalho, trabalhando no dia a dia a gente pode colher - completou.

Assim como informou o LANCE!/NOSSO PALESTRA antes do retorno de Rafael Elias aos gramados, a postura do atleta mais madura e ‘consciente’ agradou o clube. À época, o atacante foi fortemente elogiado nos bastidores e, além disso, foi ventilado que essa seria a última grande chance.