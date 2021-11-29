Rafael diz que Série B com o Botafogo supera Mundial e Premier League: 'Vou contar para meus netos'

Ganhar um título pelo clube de coração carrega uma emoção a mais. Rafael viveu essa sensação ao levantar o troféu da Série B do Brasileirão neste domingo, após o Botafogo ter empatado por 2 a 2 com o Guarani no Estádio Nilton Santos e saído para a festa na comemoração da já confirmada conquista.+ Ao L!, Kanu comemora redenção e título pelo Botafogo: 'É o dia mais feliz da minha vida'

Nas redes sociais, o lateral-direito, principal contratação do Alvinegro para a temporada, comemorou. Ele afirmou que a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com o clube de coração superou as conquistas do Mundial de Clubes e Premier League com o Manchester United.

– Quero agradecer cada um desse grupo, diretoria e comissão pelo jeito que me acolheram. Eu nunca mais vou esquecer o que vivi e estou vivendo, foi mágico. Não tem Mundial nem Campeonato Inglês, o que vivi esse final de ano eu vou levar pra minha vida e vou contar para meus netos. OBRIGADO - escreveu no Twitter.

O lateral-direito chegou ao Botafogo já no decorrer da temporada e teve que se ambientar ao futebol brasileiro pelo tempo de inatividade. A tendência é que esteja melhor fisicamente para contribuir ativamente em 2022.

Rafael tem três Campeonatos Ingleses com a camisa do Red Devils (2008-09, 2010-11 e 2012-13), além de uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e o Mundial de Clubes de 2008.