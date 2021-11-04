Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael diz que abriu mão de salários em 2021 e leva na boa ficar no banco: 'É sobre o Botafogo, não sobre Rafael'
futebol

Rafael diz que abriu mão de salários em 2021 e leva na boa ficar no banco: 'É sobre o Botafogo, não sobre Rafael'

Lateral-direito, principal contratação do Alvinegro na temporada, ainda não joga com frequência na Série B do Brasileirão porque busca plenas condições físicas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 09:30

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 09:30

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Confiança no Estádio Nilton Santos, nem tudo foi marcado por alegria no pós-jogo do Botafogo após um resultado positivo pela Série B do Brasileirão. O lateral-direito Rafael debateu com alguns torcedores nas redes sociais após o duelo.+ Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série B
A bronca dos internautas foi que o defensor não entrou em campo com frequência e supostamente estaria ganhando um alto salário para isto. Vale lembrar que Enderson Moreira afirmou que o lateral-direito pediu um tempo para se sentir bem fisicamente e deve estar em plenas condições na próxima temporada. Nas redes, o camisa 7 respondeu.
– Não estou recebendo (salário) esse ano não, amigo, fique tranquilo - escreveu no Twitter.
Rafael abriu mão de receber salários em 2021. O lateral-direito, que chegou ao Botafogo com três meses sem atuar oficialmente, ainda faz trabalhos específicos além da rotina com o elenco para buscar plenas condições físicas.
– Irmão, tem jogadores lá que estão jogando a temporada toda e estão muito bem, está no final da temporada respeitem quem tá fazendo nosso Botafogo subir. É sobre o Botafogo, não sobre o Rafael, bora - completou o lateral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados