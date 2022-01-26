Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael deixa jogo do Botafogo de maca com dores na panturrilha; atleta passará por exame de imagem
futebol

Rafael deixa jogo do Botafogo de maca com dores na panturrilha; atleta passará por exame de imagem

Lateral-direito levou um pisão no tornozelo esquerdo em uma tentativa de desarme e imediatamente pediu para deixar o gramado; lateral era um dos destaques do Botafogo...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 22:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 22:16
Notícia ruim para o Botafogo logo no primeiro jogo da temporada. O lateral Rafael deixou a partida contra o Boavista, nesta terça-feira pela estreia do Campeonato Carioca, ainda no intervalo, com dores na panturrilha e com o auxílio de maca, sem conseguir andar. O defensor sofreu um pisão no tornozelo esquerdo em um dos últimos lances do primeiro tempo contra a equipe de Saquarema. Em uma tentativa de desarme, teve um 'encontrão' com o adversário e levou a pior.
Imediatamente, o camisa 7 caiu no chão e pediu por atendimento. Com dores e colocando as mãos nos rostos, Rafael deixou o campo de maca, sendo acompanhado por um dos médicos do Botafogo. O clube informou que ele passará por um exame de imagem.
Rafael sequer retornou ao campo para o decorrer do segundo tempo. Daniel Borges entrou no lugar do camisa 7 para a etapa complementar.
Crédito: RafaelemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados