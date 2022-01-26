Rafael deixa jogo do Botafogo de maca com dores na panturrilha; atleta passará por exame de imagem

Notícia ruim para o Botafogo logo no primeiro jogo da temporada. O lateral Rafael deixou a partida contra o Boavista, nesta terça-feira pela estreia do Campeonato Carioca, ainda no intervalo, com dores na panturrilha e com o auxílio de maca, sem conseguir andar. O defensor sofreu um pisão no tornozelo esquerdo em um dos últimos lances do primeiro tempo contra a equipe de Saquarema. Em uma tentativa de desarme, teve um 'encontrão' com o adversário e levou a pior.