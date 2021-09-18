Rafael comemora gol de Navarro e brinca: 'Cabelo deu sorte para o homem gol'

O clima no Botafogo é bom tanto dentro quanto fora de campo. Na tarde deste sábado, o Alvinegro venceu o Náutico por 3 a 1, no Nilton Santos, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Durante o jogo, após o primeiro gol de Navarro, que virou o confronto, o recém-contratado Rafael, pelas redes sociais, comemorou e brincou com o atacante. > Metas, números, troca e exigência: CEO completa seis meses no Botafogo- Cabelo deu sorte para o homem gol, hein - publicou Rafael em uma rede social. O nome de Rafael já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ele já está regularizado para entrar em campo pelo Botafogo. Vale destacar, contudo, que o lateral pediu duas semanas para ter tempo de se preparar e retomar o ritmo para poder atuar. O novo camisa 7 do Botafogo não entra em campo desde maio, quando ainda era jogador do Istanbul Basaksehir.