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futebol

Rafael comemora gol de Navarro e brinca: 'Cabelo deu sorte para o homem gol'

Rafael já treina com o grupo e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda está em período de readaptação...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 20:05
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O clima no Botafogo é bom tanto dentro quanto fora de campo. Na tarde deste sábado, o Alvinegro venceu o Náutico por 3 a 1, no Nilton Santos, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Durante o jogo, após o primeiro gol de Navarro, que virou o confronto, o recém-contratado Rafael, pelas redes sociais, comemorou e brincou com o atacante. > Metas, números, troca e exigência: CEO completa seis meses no Botafogo- Cabelo deu sorte para o homem gol, hein - publicou Rafael em uma rede social. O nome de Rafael já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ele já está regularizado para entrar em campo pelo Botafogo. Vale destacar, contudo, que o lateral pediu duas semanas para ter tempo de se preparar e retomar o ritmo para poder atuar. O novo camisa 7 do Botafogo não entra em campo desde maio, quando ainda era jogador do Istanbul Basaksehir.
> O Botafogo 'tá embalado'! Veja a tabela da Série B
Agora, o Botafogo viaja até Alagoas, onde enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h, na próxima quinta-feira. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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