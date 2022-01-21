Rafael Cabral nega pretenção de substituir Fábio: 'A história dele é insubstituível'

O Cruzeiro apresentou oficialmente o goleiro Rafael Cabral, de 31 anos. O jogador chega para ficar com a vaga de Fábio, que deixou o clube após 17 anos e acertou com o Fluminense. Cabral, ex-Santos assinou contrato com o time mineiro até 2024.
Rafael volta do futebol inglês. Ele estava na reserva do Reading, da Segunda Divisão da Inglaterra, e rescindiu o contrato nos últimos dias. Ogoleiro foi revelado pelo Santos, em 2010, onde ficou até 2013, sendoi negociado com o Napoli, depois com passagem pela Sampdoria.
Rafael Cabral surgiu para o futebol na base do Santos. Ele virou dono da camisa 1 do Peixe, sendocampeão paulista e da Libertadores em 2011 com o Peixe, quando tinha apenas 21 anos. Ele falou sobre ser subsituto de Fábio e como está seu jogo com os pés. Confira nos vídeos da matéria. Rafael Cabral volta ao futebol brasileiro após ter trajetória na Europa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)