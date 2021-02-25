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futebol

Rafa Márquez torce pela permanência de Messi no Barça

Ex-zagueiro afirma que a situação de indefinição do atacante é triste para os torcedores culés. Camisa 10 busca ajudar o Barcelona na conquista de algum título nesta temporada...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 11:27
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Rafa Márquez, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção mexicana, afirmou torcer para que Lionel Messi siga vestindo a camisa blaugrana. Em entrevista ao programa “Ataque Futbolero”, o veterano contou que dói assistir a situação do craque na equipe catalã por conta da indefinição com relação ao vínculo do argentino com o clube.- Ele deu todos os anos o melhor de si e dói muito saber que pode deixar o Barcelona, a incerteza se vai permanecer ou se vai embora. Seria lindo se pudesse terminar sua carreira na Catalunha. Eu o admiro muito, não só pelo que mostrou, mas pela personalidade que muitos não se dão conta por não terem convivido com ele.
> Veja a tabela da La Liga
Na última terça-feira, Messi marcou dois gols no duelo contra o Elche e busca ajudar o Barcelona em busca do título do Campeonato Espanhol. Na Champions League, a situação do argentino é muito complicada, mas o camisa 10 busca conquistar pelo menos um título que não ganha desde a temporada 2018/2019.

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