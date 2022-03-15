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futebol

Rádio demite comentarista que ofendeu Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Transamérica anunciou o desligamento de Paulo Morsa após ataques ao treinador...

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 15:47
O comentarista Paulo Roberto Martins, o "Morsa", foi demitido da Rádio Transamérica após as ofensas que proferiu contra o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. A informação foi passada ao LANCE! com exclusividade na tarde desta terça-feira (15).Em programa na última segunda-feira (14), "Morsa" dirigiu ataques como "idiota" e "boçal" ao técnico Abel Ferreira após considerar que o português foi irônico ao comentar um suposto rótulo de retranqueiro por conta da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (13), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.
- Eu não estou dizendo que ele é um mau treinador, não falei isso em nenhum momento. Eu estou falando que ele como ser humano é uma desgraça, é um idiota, um boçal, sabe? Não tem educação, ele é arrogante, prepotente, como ser humano. Não estou falando como técnico de futebol, que evidentemente ele sabe fazer, com um time bom ou um time ruim o esquema dele de defesa, de retranca, será sempre o mesmo - afirmou Paulo Morsa durante o programa 'Papo de Craque'.
- Em função dos fatos ocorridos no programa Papo de Craque 2ª Edição no dia 14 de março, por decisão da Rádio Transamérica o contrato com o jornalista e comentarista Paulo Roberto Martins foi rescindido nesta terça-feira, 15. A emissora reforça que não compartilha das opiniões emitidas pelo comentarista, relacionadas ao técnico português Abel Ferreira, da Sociedade Esportiva Palmeiras - diz novo comunicado divulgado pela rádio.
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Crédito: AbelFerreiracorrecomozagueiroLunadurantetreinodestaterça,naAcademia(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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