Quique Setién vira opção do Palmeiras após ‘indicação’ de Ramírez

O treinador Quique Setién entrou em pauta no Palmeiras após a desistência do também espanhol Miguel Ángel Ramírez. A diretoria avalia o nome do ex-Barcelona como uma opção para a vaga de Vanderlei Luxemburgo, demitido há uma semana. A informação foi primeiramente noticiada pelo jornal ‘Marca’, da Espanha, e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!

Curiosamente, a atenção do Verdão em Setién surgiu justamente nas conversas com Ramírez. O técnico do Independiente del Valle mencionou, durante as conversas com os dirigentes alviverdes no Equador, que enxerga o treinador de 62 anos como uma ‘grande inspiração’ e tem o Bétis de 2017-2019 como exemplo para o modelo de jogo que busca implementar em suas equipes.Desta forma, a diretoria do Palmeiras, que busca manter uma coerência na busca por seu novo treinador, passou a enxergar o espanhol – que atualmente está sem clube – como uma opção a ser estudada. Conforme apurou a reportagem do NP/LANCE! com fontes ligadas ao técnico, nenhuma conversa ocorreu ainda e eles apenas tiveram conhecimento do interesse palestrino através da imprensa europeia. Contudo, reforçaram que o Brasil é um ‘mercado gigante, de relação muito próxima com a Espanha’ (devido ao grande número de atletas brasileiros que atuam por lá) e afirmaram que estão dispostos a conversar.