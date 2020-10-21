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futebol

Quique Setién vira opção do Palmeiras após ‘indicação’ de Ramírez

Treinador ex-Barcelona passou a ser cogitado após receber diversos elogios do comandante do Independiente del Valle durante as conversas com a diretoria alviverde no Equador
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LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 16:10

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 16:10

Crédito: Divulgação/FC Barcelona
O treinador Quique Setién entrou em pauta no Palmeiras após a desistência do também espanhol Miguel Ángel Ramírez. A diretoria avalia o nome do ex-Barcelona como uma opção para a vaga de Vanderlei Luxemburgo, demitido há uma semana. A informação foi primeiramente noticiada pelo jornal ‘Marca’, da Espanha, e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!
Curiosamente, a atenção do Verdão em Setién surgiu justamente nas conversas com Ramírez. O técnico do Independiente del Valle mencionou, durante as conversas com os dirigentes alviverdes no Equador, que enxerga o treinador de 62 anos como uma ‘grande inspiração’ e tem o Bétis de 2017-2019 como exemplo para o modelo de jogo que busca implementar em suas equipes.Desta forma, a diretoria do Palmeiras, que busca manter uma coerência na busca por seu novo treinador, passou a enxergar o espanhol – que atualmente está sem clube – como uma opção a ser estudada. Conforme apurou a reportagem do NP/LANCE! com fontes ligadas ao técnico, nenhuma conversa ocorreu ainda e eles apenas tiveram conhecimento do interesse palestrino através da imprensa europeia. Contudo, reforçaram que o Brasil é um ‘mercado gigante, de relação muito próxima com a Espanha’ (devido ao grande número de atletas brasileiros que atuam por lá) e afirmaram que estão dispostos a conversar.
Quique Setién passou a maior parte da carreira treinando equipes de pequeno porte até ganhar grande projeção graças a bons trabalhos no Las Palmas (2015-2017) e Bétis (2017-2019). Em janeiro de 2020, foi contratado pelo Barcelona para assumir a vaga deixada por Ernesto Valverde. No entanto, teve passagem curta pelo clube catalão, tendo sido demitido em agosto após sua equipe ser goleada por 8 a 2 pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League 2019-2020.

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