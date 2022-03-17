Quintero diz que Vasco teve outra mentalidade no segundo tempo e cita reação: 'Nenhum time é imbatível'

O Vasco voltou a apresentar os velhos problemas em mais um clássico na temporada. Desta vez, contra o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Com um sistema ofensivo inoperante, a equipe saiu de campo derrotada, mas Quintero acredita que houve uma evolução no segundo tempo e que o rival não é imbatível por ter mais investimento. - Estava um pouco insatisfeito porque dava para a equipe propor mais o jogo. Estávamos com o nível muito baixo. Estava insatisfeito com isso, pois nós podemos fazer muito mais não só contra o Flamengo como contra qualquer outro time. No segundo tempo, sem dúvida, as trocas ajudaram também, mas temos como incomodar mais os adversários - explicou o zagueiro, e emendou:

- Ninguém é imbatível. Nenhum time é imbatível, nem o Barça (Barcelona), PSG, Real Madrid, ninguém. Temos que entrar com a mentalidade que entramos no segundo tempo. E assim iremos conseguir trocar a chave - completou.

Ao ser perguntado sobre o lance do pênalti, o zagueiro disse que não viu nada, mas que o Vasco não pode se preocupar com isso. Para o jogador, esses fatores existem no futebol, mas não estão no controle do time.

+ ATUAÇÕES: Vasco tem dificuldade e pouco cria em derrota para o Flamengo; Figueiredo entrou bem

- Complicado falar ali no meio. A gente fica até sem palavras. Eu não vi nada, mas ele deu a mão. A gente tem que jogar com o que está no controle da gente. Temos que entrar com essa mentalidade e deixar essas outras coisas de lado. É complicado porque faz parte do jogo, mas temos que esquecer isso - salientou:

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 16h, também no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais, pois teve uma campanha melhor na Taça Guanabara.