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Quintero diz que Vasco teve outra mentalidade no segundo tempo e cita reação: 'Nenhum time é imbatível'

Defensor explicou que a equipe subiu de produção na etapa final, ainda mais com as substituições. Ele também disse que não viu nada no lance do pênalti, que decidiu o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 23:41

Publicado em 16 de Março de 2022 às 23:41

O Vasco voltou a apresentar os velhos problemas em mais um clássico na temporada. Desta vez, contra o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Com um sistema ofensivo inoperante, a equipe saiu de campo derrotada, mas Quintero acredita que houve uma evolução no segundo tempo e que o rival não é imbatível por ter mais investimento. - Estava um pouco insatisfeito porque dava para a equipe propor mais o jogo. Estávamos com o nível muito baixo. Estava insatisfeito com isso, pois nós podemos fazer muito mais não só contra o Flamengo como contra qualquer outro time. No segundo tempo, sem dúvida, as trocas ajudaram também, mas temos como incomodar mais os adversários - explicou o zagueiro, e emendou:
- Ninguém é imbatível. Nenhum time é imbatível, nem o Barça (Barcelona), PSG, Real Madrid, ninguém. Temos que entrar com a mentalidade que entramos no segundo tempo. E assim iremos conseguir trocar a chave - completou.
Ao ser perguntado sobre o lance do pênalti, o zagueiro disse que não viu nada, mas que o Vasco não pode se preocupar com isso. Para o jogador, esses fatores existem no futebol, mas não estão no controle do time.
+ ATUAÇÕES: Vasco tem dificuldade e pouco cria em derrota para o Flamengo; Figueiredo entrou bem
- Complicado falar ali no meio. A gente fica até sem palavras. Eu não vi nada, mas ele deu a mão. A gente tem que jogar com o que está no controle da gente. Temos que entrar com essa mentalidade e deixar essas outras coisas de lado. É complicado porque faz parte do jogo, mas temos que esquecer isso - salientou:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 16h, também no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais, pois teve uma campanha melhor na Taça Guanabara.
Crédito: QuinteroeLéoMatos,doVasco,marcandoArrascaetano'ClássicodosMilhões'(ArmandoPaiva/Lancepress!

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