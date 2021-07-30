Questionado, Sub-23 do Fluminense decepciona no Brasileirão; veja quem jogou, tempos de contrato e partidas

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes na temporada de estreia, o Fluminense decepcionou e acabou eliminado logo na primeira fase da competição. Contestada pela torcida, a categoria vem sendo utilizada principalmente para dar ritmo aos jogadores e rodagem a atletas que ainda tem idade para o Sub-20 ou já passaram desta idade, mas não estão com espaço no profissional. No entanto, o insucesso liga um alerta.

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O Sub-23 ainda terá outro jogo na próxima semana para encerrar a participação na competição e pode até terminar como lanterna do grupo. A princípio, o elenco vai seguir a programação de treinos. A tendência é que alguns atletas subam de vez para os profissionais, como aconteceu na temporada passada, mas a decisão fica a critério do técnico Roger Machado.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

​Jogadores como Pedro Rangel, Jefté, João Neto, John Kennedy e Matheus Martins já treinam com o grupo principal, Wisney, Gustavo Apis foram relacionados, mas há a expectativa de que Wallace suba, por exemplo. O meio-campista, inclusive, tinha a expectativa de fazê-lo assim que retornou da Seleção Brasileira na preparação para a Olimpíada, mas teve um caso de indisciplina e acabou adiando este momento. Ele ainda ganhou a concorrência de Nonato, que está chegando para reforçar o clube. GANHANDO RITMO

No empate com a Ponte Preta, o Fluminense teve a presença do atacante John Kennedy. Depois de mais de dois meses fora, o jogador desceu para adquirir mais ritmo de jogo, já que vem entrando apenas nos minutos finais das partidas do profissional. Além dele, Matheus Martins e João Neto tem o mesmo caso, assim como Jefté, que ainda não jogou com Roger, mas está no radar.

Mascarenhas, por exemplo, que voltou ao clube depois do empréstimo ao Vitória de Guimarães, de Portugal, jogou pela primeira vez em dois anos. O lateral-esquerdo ainda não foi titular. Houve também as situações de Frazan e Rafael Ribeiro. O primeiro pertence ao clube e foi emprestado depois de ir mal no time principal, enquanto o segundo recebeu poucas chances e retornou ao Náutico. Este foi o mesmo destino de Wagninho após o fim do empréstimo;

RENDIMENTO

Vale lembrar que na temporada passada, em razão da pandemia, o projeto chegou a ter risco de suspensão. A categoria, que é idealizada pelo diretor de futebol Paulo Angioni, acabou permanecendo após a confirmação do Brasileirão, que é a única competição Sub-23 no calendário.

Sob o comando de Ailton Ferraz, o elenco iniciou a disputa do Campeonato Carioca e perdeu as duas partidas para Resende (2 a 1) e Portuguesa (3 a 0) antes de Roger Machado assumir. A estreia no torneio de Aspirantes foi em 10 de junho. Desde então, são duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete rodadas. Os artilheiros foram Lucas Barcelos, com quatro gols, e Matheus Martins, com três.

Ao todo, 29 jogadores diferentes foram utilizados nesses sete jogos: Pedro Rangel, Daniel, Rafael Ribeiro, Higor, Jefté, Nascimento, Metinho, Alexsander, Wallace, Léo Souza, Gustavo Apis, Matheus Martins, João Neto, Alexandre Jesus, Wiris, Wagner, Jefferson, Davi, Lucas Felipe, Gabryel Martins, Luan Freitas, Wisney, Emanoel, Jhonny, David José, Douglas Nathan, Lucas Barcelos, John Kennedy e Mascarenhas.

OS CONTRATOS

Dos jogadores que estiveram em campo com Ailton Ferraz, a maioria tem contratos mais longos. Veja a seguir a situação de cada um deles:

DEZEMBRO DE 2021Higor (22 anos), Léo Souza (19), Gustavo Apis (22), Wiris (21), Wisney (22), Lucas Barcelos (23) e Mascarenhas (23).

2022David José (19) - abril de 2022 (contrato de formação)Luan Freitas (20) - novembro de 2022Daniel Lima (22), Jefferson (19), Gabryel Martins (19), Emanoel (20) e Jhonny (19) - dezembro de 2022

2023Douglas Nathan (18) - janeiro de 2023Lucas Felipe (18) - abril de 2023Mateus Nascimento (22), Alexandre Jesus (19) e Davi (19) - dezembro de 2023

2024Alexsander (17) - janeiro de 2024João Neto (18) - junho de 2024Pedro Rangel (21), Wallace (20), Matheus Martins (18) e John Kennedy (19) - dezembro de 2024

2025Jefté (17) - dezembro de 2025