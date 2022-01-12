Questionado sobre posicionamento no Fluminense, Felipe Melo diz: 'Se deixa de torcer por política, não é torcedor'

Sem papas na língua. Assim foi a apresentação do volante Felipe Melo no Fluminense. Depois de dizer que não liga para as críticas, o jogador voltou a dar declarações fortes, desta vez sobre posicionamento político. Apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, o volante de 38 anos pediu respeito e foco no que acontece dentro do campo.- Se você deixa de torcer por posição política, não é torcedor. Respeito tudo e exijo que me respeitem também. Dentro do clube não estamos aqui para falar de política, mas de futebol. Temos esperança que seja um ano bom para brigar por títulos, brigar no alto. Fora de campo, já estão se matando demais por política. Falo aqui que, se você deixa de torcer para o seu time por questões políticas, você não é torcedor de verdade - afirmou o jogador.