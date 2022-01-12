Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Questionado sobre posicionamento no Fluminense, Felipe Melo diz: 'Se deixa de torcer por política, não é torcedor'
futebol

Questionado sobre posicionamento no Fluminense, Felipe Melo diz: 'Se deixa de torcer por política, não é torcedor'

Jogador foi apresentado oficialmente após o treinamento do time no CT Carlos Castilho e não se esquivou das perguntas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 19:46

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 19:46

Sem papas na língua. Assim foi a apresentação do volante Felipe Melo no Fluminense. Depois de dizer que não liga para as críticas, o jogador voltou a dar declarações fortes, desta vez sobre posicionamento político. Apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, o volante de 38 anos pediu respeito e foco no que acontece dentro do campo.- Se você deixa de torcer por posição política, não é torcedor. Respeito tudo e exijo que me respeitem também. Dentro do clube não estamos aqui para falar de política, mas de futebol. Temos esperança que seja um ano bom para brigar por títulos, brigar no alto. Fora de campo, já estão se matando demais por política. Falo aqui que, se você deixa de torcer para o seu time por questões políticas, você não é torcedor de verdade - afirmou o jogador.
Sincero em todas as entrevistas, Felipe Melo costuma aparecer nas redes sociais falando sobre temas ligados à política. O volante foi o primeiro reforço contratado pelo Fluminense para 2022 e assina contrato de duas temporadas. Ele estava antes no Palmeiras, onde ganhou duas Libertadores e outros títulos.
Crédito: FelipeMelotreinacomoscompanheirosdeFluminensenoCT(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados