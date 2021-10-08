Questionado sobre futuro, Pogba afirma: 'Eu gosto de Turim'

Paul Pogba ainda não decidiu onde irá jogar na próxima temporada. Após a vitória da França sobre a Bélgica pela Nations League em Turim, o meia foi perguntado pela "Mediaset" sobre o seu futuro, mas o camisa seis despistou e lembrou que ainda está sob contrato com o Manchester United.- Eu gosto de Turim. Sempre converso com ex-companheiros da Juventus, como Dybala. Estou em Manchester e tenho contrato até junho. Quero terminar esta temporada no melhor nível e logo veremos.
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O meio-campista possui uma proposta do Manchester United para estender sua permanência na Premier League após um início de temporada impressionante. Em sete partidas do Campeonato Inglês, o atleta possui sete assistências para os companheiros.
Apesar do interesse dos Red Devils na permanência do atleta, outros clubes devem fazer contato com Mino Raiola e entender a situação do meia. Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus, onde Pogba já jogou e fez sucesso, são as principais ameaças ao Manchester United.