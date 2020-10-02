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'Quero ser como Daniel Alves', diz Dest, novo lateral do Barcelona, em apresentação

Lateral-direito estadunidense elogiou o brasileiro, atualmente jogador e camisa 10 do São Paulo, e disse que se inspira no atleta, que é ídolo do Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 10:48

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 10:48

Crédito: German Parga / Barcelona
Chegou, assumiu a camisa 2 e se colocou à disposição. O lateral-direito Sergiño Dest, novo reforço do Barcelona, foi apresentado no clube blaugrana nesta sexta-feira. Em entrevista, o jogador norte-americano falou sobre a emoção e o significado de chegar no novo clube.- Significa muito para mim, sou o primeiro americano a usar esta camisa e é uma honra. Quero começar agora, porque para mim é um sonho que se tornou realidade - disse Dest.
Dest falou que uma de suas referências é o brasileiro Daniel Alves, atualmente no São Paulo, mas que marcou história no clube catalão.
- Daniel Alves é minha referência. Vi muitos vídeos dele na internet e aprendi bastante. Aqui há pessoas que também podem me ajudar, pois jogaram com ele, como o Messi. Então, sim, eu quero ser como o Daniel Alves - afirmou.
Sobre a possibilidade de jogar com Messi, o lateral comemorou a chance de estar perto do "melhor jogador do mundo" e disse estar ansioso por encontrar com o camisa 10.
- É fantástico jogar com o melhor jogador do mundo. Vou correr o que for preciso, não só para ele, mas para todos. Esta tarde vou vê-lo e vou estar muito entusiasmado.

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