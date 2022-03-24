Quero Abel comigo por todo meu mandato no Palmeiras, diz Leila sobre proposta de renovação

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revelou que na conversa que teve com o técnico Abel Ferreira durante a apresentação da proposta de renovação contratual enfatizou que o objetivo é tê-lo à frente da equipe durante todo o seu mandato, que se iniciou neste ano e acaba em 2024. - A proposta é para ele ficar comigo até o fim do meu mandato, este é o desejo de todos nós, para dar continuidade a este trabalho que ele tem desempenhado. Ele está pensando, claro, ele vai conversar com a família dele, tenho certeza, e acho que em breve temos notícias. A ideia é esperar por ele, o Abel tem contrato até o fim deste ano, com possibilidade de renovar por mais um, mas a ideia é que ele fique até o fim deste mandato - disse Leila a jornalistas na porta da CBF na terça-feira (23).

Segundo a mandatária, a expectativa é grande para que o treinador aceite a oferta feita pelo Verdão.

- Não é segredo para ninguém, temos todo o interesse de que o Abel fique o maior tempo possível. Todos nós já temos a certeza de que ele é um técnico extremamente competente, integrado ao clube, ele tem o DNA do Palmeiras. O Abel é muito sério e o projeto do Palmeiras é muito sério. Então conversamos uma vez, como ele falou, e estamos aguardando.

Abel disse na noite de segunda-feira (20) em entrevista à TV Cultura que já tomou decisão sobre a proposta de renovação de contrato por três anos feita pelo clube. O comandante português declarou que fará o anúncio de sua permanência ou não primeiramente aos jogadores alviverdes, a quem chamou "de sua família no Brasil".

- Estou no Brasil sem minha família, sozinho. A minha família aqui são meus jogadores e eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que tenho uma proposta do Palmeiras para renovar. Tive uma conversa com a Leila (Pereira, presidente) na sexta-feira (18). Qualquer que seja a minha decisão, os primeiros a saber serão meus jogadores. (O anúncio) vem em breve, há de fato uma proposta oficial, houve uma única. Uma conversa muito sincera, direta e frontal com a Leila. Mas as primeiras pessoas a saber serão os jogadores. Devo tudo a eles. Agradeço tudo que eles têm dado e feito por mim. Compartilharei com eles a minha decisão. Ela está tomada, mas vou dizer primeiro a eles.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Dono de quatro títulos pelo Verdão - duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022) -, Abel tem vínculo com o clube até o final do ano. Conforme o LANCE! revelou, a proposta para a renovação alçaria o salário dele a um patamar europeu. Tudo para coroar uma identificação que ele afirma já ter com o clube.

Um dos pontos do acordo oferecido pelo Verdão envolve as famílias do treinador e de seus auxiliares. O clube se compromete a fornecer toda a estrutura necessária para que se mudem ao país. E Abel apontou que se aceitar o prolongamento do vínculo, vai ter de trazer a mulher e as duas filhas ao Brasil.

– Isso é impossível (ficar mais dois ou três anos sem a família). Ou eu vou ou eles vêm... O Palmeiras quer muito, e gosto muito do Palmeiras. Falei com a minha esposa e disse: "Só fico se tu vieres, senão não fico".

Sobre a oferta do Benfica, que pretende ter Abel na próxima temporada europeia, o treinador destacou que sua decisão não envolve apenas a ambição de trabalhar de novo no futebol europeu.

– Vocês têm que entender, eu ando por convicção e não por nome de clube. A, B ou C. Uma coisa que quero, um clube que lute por títulos e o Palmeiras luta por títulos. Eu quero estar num clube que me queira tanto como eu quero o clube. Tenho de sentir quanto me quer e acreditam em mim. Claro que tu quer ser reconhecido, há um prestígio, um valor... O futebol brasileiro tem um potencial tremendo para ser muito melhor e vou fazer o que puder para ajudar.