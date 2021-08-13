'Querido da Nação': Filipe Luís recebe homenagem da torcida do Flamengo e promete ida à arquibancada

Crédito: Divulgação/Raça Rubro-Negra

Após Gabigol e Bruno Henrique, foi a vez de Filipe Luís ser homenageado pela torcida do Flamengo. Na tarde desta sexta-feira, membros da organizada Raça Rubro-Negra foram ao Ninho do Urubu, presentearam o lateral com uma camisa, além de mostrar a nova bandeira com a foto do atleta e escrito "O Querido da Nação".

+ Divergência contratual se mantém e coloca em xeque renovação de Arrascaeta com o FlamengoCom 100 jogos recém completados pelo Flamengo, o camisa 16 retribuiu o carinho e deu uma camisa oficial de presente aos torcedores. Além disso, Filipe Luís fez uma promessa a ser cumprida depois que ele pendurar as chuteiras: assistir a um jogo do Flamengo, no Maracanã lotado e no meio da torcida organizada.

- Quando eu parar de jogar, me levar lá no meio (da torcida) para ver o jogo. Tá prometido? No Atlético (de Madrid), eu fiz isso uma vez. Vou no meio ver o jogo do Flamengo, com Maraca lotado. Posso ir lá com vocês?

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