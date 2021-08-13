Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Querido da Nação': Filipe Luís recebe homenagem da torcida do Flamengo e promete ida à arquibancada
futebol

'Querido da Nação': Filipe Luís recebe homenagem da torcida do Flamengo e promete ida à arquibancada

Membros da Raça Rubro-Negra foram ao Ninho presentar o camisa 16 do Flamengo, que retribuiu com camisa oficial e promessa
...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 19:30
Crédito: Divulgação/Raça Rubro-Negra
Após Gabigol e Bruno Henrique, foi a vez de Filipe Luís ser homenageado pela torcida do Flamengo. Na tarde desta sexta-feira, membros da organizada Raça Rubro-Negra foram ao Ninho do Urubu, presentearam o lateral com uma camisa, além de mostrar a nova bandeira com a foto do atleta e escrito "O Querido da Nação".
+ Divergência contratual se mantém e coloca em xeque renovação de Arrascaeta com o FlamengoCom 100 jogos recém completados pelo Flamengo, o camisa 16 retribuiu o carinho e deu uma camisa oficial de presente aos torcedores. Além disso, Filipe Luís fez uma promessa a ser cumprida depois que ele pendurar as chuteiras: assistir a um jogo do Flamengo, no Maracanã lotado e no meio da torcida organizada.
- Quando eu parar de jogar, me levar lá no meio (da torcida) para ver o jogo. Tá prometido? No Atlético (de Madrid), eu fiz isso uma vez. Vou no meio ver o jogo do Flamengo, com Maraca lotado. Posso ir lá com vocês?
+ Pedro treina com o elenco e aumenta chance de retorno contra o Sport
Com Filipe Luís em campo, o Flamengo enfrenta o Sport, neste domingo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e é importante para o Rubro-Negro encostar nos líderes do torneio. Confira a classificação completa aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados