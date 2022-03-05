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Quem vencer o clássico Atlético-MG x Cruzeiro pode confirmar vaga nas semifinais do Mineiro 2022

As duas equipes estão com 19 pontos, mas o Galo é líder por ter melhor saldo de gols ...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 13:50

Publicado em 05 de Março de 2022 às 13:50

Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O duelo pode ser o único clássico de 2022, já que as duas equipes estão em divisões diferentes no Brasileiro(Galo na A e Cruzeiro na B). Outro motivo para que o duelo aconteça só uma vez este ano é os dois times não se encontrarem na decisão do Estadual.
Por isso, o jogo deste domingo tem muita importância para ambos, O duelo vale a liderança e uma possível classificação antecipada às semifinais.
Os dois times estão com 19 pontos, As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.
Quem vencer o clássico, assume a ponta isolada do torneio e dependerá apenas das próprias forças terminar a fase classificatória na liderança, garantindo vantagem nas semifinais, podendo jogar por dois resultados iguais e chegar à decisão do campeonato. O vice-líder também disputará a semifinal com essa vantagem, mas diante do 3º colocado. Como a final será em jogo único, não haverá vantagem para nenhum time.
Outro ponto a se destacar é que a classificação à semifinal pode ficar ameaçada se um dos dois times forem derrotados no Mineirão. O Athletic, 3º colocado está com 16 opntos, a Caldense, 4ª colocada, tem 18 pontos, e o América, 5º, tem 14. Assim, um revés pode fazer com que essas equipes passem ou se aproximem do perdedor na classificação e deixar o G4.
Já o vencedor pode deixar o Mineirão com vaga assegurada à semifinal. Além de vencer , terá de torcer por um tropeço do América-MG diante do Villa Nova, ou que a Caldense perca para o Democrata GV, em Poços de Caldas.
Crédito: GaloeRaposavoltamaduelarquaseumanodepoiselutamporumavaganassemifinaisdoEstadual-(Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

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