Quem vencer o clássico Atlético-MG x Cruzeiro pode confirmar vaga nas semifinais do Mineiro 2022

Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O duelo pode ser o único clássico de 2022, já que as duas equipes estão em divisões diferentes no Brasileiro(Galo na A e Cruzeiro na B). Outro motivo para que o duelo aconteça só uma vez este ano é os dois times não se encontrarem na decisão do Estadual.

Por isso, o jogo deste domingo tem muita importância para ambos, O duelo vale a liderança e uma possível classificação antecipada às semifinais.

Os dois times estão com 19 pontos, As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.

Quem vencer o clássico, assume a ponta isolada do torneio e dependerá apenas das próprias forças terminar a fase classificatória na liderança, garantindo vantagem nas semifinais, podendo jogar por dois resultados iguais e chegar à decisão do campeonato. O vice-líder também disputará a semifinal com essa vantagem, mas diante do 3º colocado. Como a final será em jogo único, não haverá vantagem para nenhum time.

Outro ponto a se destacar é que a classificação à semifinal pode ficar ameaçada se um dos dois times forem derrotados no Mineirão. O Athletic, 3º colocado está com 16 opntos, a Caldense, 4ª colocada, tem 18 pontos, e o América, 5º, tem 14. Assim, um revés pode fazer com que essas equipes passem ou se aproximem do perdedor na classificação e deixar o G4.

Já o vencedor pode deixar o Mineirão com vaga assegurada à semifinal. Além de vencer , terá de torcer por um tropeço do América-MG diante do Villa Nova, ou que a Caldense perca para o Democrata GV, em Poços de Caldas.