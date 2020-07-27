Quem segue na briga pelo título do Campeonato Pernambucano?

No último fim de semana, o Campeonato Pernambucano desenhou a sua fase de semifinal onde dois clubes, mediante a campanha superior na etapa classificatória (Santa Cruz e Salgueiro), aguardavam seus oponentes.
E, através da vitória do Náutico sobre a equipe do Central na reedição da final de 2018 além do Afogados bater o então favorito Retrô, ficou definido que o clube da Ingazeira será o oponente do clube do Cariri na próxima etapa do torneio.
já na outra chave, um compromisso que se repetiu algumas vezes na última temporada (Santa Cruz e Náutico) levando em conta estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C do Brasileirão novamente movimentará o estado.
Como ambos já não estão mais vivos no Nordestão, a agenda está livre para que as duas equipes possam estar unicamente concentradas no compromisso agendado para a próxima quarta-feira (29) às 21h30 (horário de Brasília), mesmo dia e horário de Salgueiro x Afogados.
Tamanha tem sido a expectativa para o confronto que o duelo sequer começou e o clima nos bastidores já é quente em relação ao local do próximo Clássico das Emoções.
Isso porque, enquanto o Santa argumenta que tem direito de mando pela melhor campanha e tem a intenção (se necessário, até mesmo acionando a justiça) de atuar no Arruda, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) argumentou nas palavras do presidente Evandro Carvalho ao jornal 'Diário de Pernambuco' que colocar o embate para a Arena Pernambuco foi um acordo firmado entre FPF e Governo do Estado como medida de maior prevenção a pandemia.