Quem são os 'dois jovens' que apresentaram o Botafogo a John Textor, investidor da SAF do clube

– (...) Sabe, eu estava perto de me decidir por outro clube, e esses dois jovens que trabalhavam para mim não paravam de mencionar o Botafogo. Eles me diziam "John, deixa a gente te mostrar porque 'maior é melhor'. Deixe a gente te mostrar porque esse desafio será mais gratificante, como essa oportunidade tem muito mais a ver com quem você é". E eu acho que essa oportunidade realmente tem tudo a ver com quem eu sou, como pessoa. E aí começou a parecer possível. E acho que é assim com qualquer pessoa, conforme você vai chegando mais e mais perto de um sonho, você se convence que tem que conseguir. E é por isso que eu estou aqui.+ Investimento no futebol, salários e contas: Botafogo traça planos para os R$ 50 milhões de John Textor

Foi assim que John Textor explicou como foi apresentado ao Botafogo no processo de busca por um clube no Brasil e, posteriormente, de compra do Alvinegro. Os dois jovens que mencionaram o Glorioso ao empresário são da "Matix Capital", empresa que ele contratou para auxilia-lo no processo de compra: Thairo Arruda e Danilo Caixeiro.

Os dois se conheceram na Universidade de Yale, em Connecticut, nos Estados Unidos, cursando o MBA (Master in Business Administration). Os brasileiros criaram a Yale Soccer Conference em 2019 com a ideia de levantar capital para comprar um time de porte médio e levá-lo ao sucesso. O jogo "Football Manager" foi a inspiração da dupla.

Thairo e Danilo passaram a conversar com investidores e profissionais do futebol e iniciaram o processo de compra de um clube de Portugal no começo do ano passado. A aquisição não foi para frente pelo aumento dos casos de Covid-19 no mundo.

Diante dessa negativa, os dois voltaram a atenção para o mercado brasileiro e a lei da SAF. Danilo e Thairo participaram das discussões para a nova lei do clube-empresa trazendo a perspectiva dos investidores. Quando tudo foi aprovado, o objetivo tornou-se assessorar grandes investidores para trabalhar em clubes de massa. Os dois mantinham contato com John Textor há meses e apresentaram o Botafogo para ele. O final da história é feliz.QUEM É DANILO CAIXEIRO​Criado na Tijuca, é formado em Engenharia de Produção pela UFF e chegou a praticar remo no Botafogo durante a infância. Ainda durante a universidade, lançou um e-commerce pequeno. Trabalhou com finanças antes de ingressar no futebol - passagens por Banco BBM, HSBC e Alturus, em Boston-EUA.

Passou os últimos anos fora do país: dois anos no MBA em Yale e os últimos dois anos e meio entre Portugal e Espanha desenvolvendo a "Matix Capital".

QUEM É THAIRO ARRUDA​Nascido e criado em Borborema, no interior de São Paulo, é formado em engenharia de computação pela UFPG, no Paraná. Tem 36 anos; aos 19 teve a própria franquia de escola de computação - à época, com mais de 120 alunos.

Focou-se em ciência em dados e atuou no Brasil e nos Estados Unidos para uma consultoria especializada. Após entrar em Yale, idealizou a "Matix Capital" junto com Danilo. Ele acredita que a melhor maneira de entrar no mercado de futebol é levantar dinheiro de investidores para a compra de um clube.