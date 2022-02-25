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futebol

Quem pode, pode: Flamengo faz postagem para enaltecer Gabigol e Pedro

Nesta semana, Rubro-Negro recebeu sondagem do Palmeiras por Pedro, mas nem sequer quis abrir negociações...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 11:29
Ciente do assunto em voga desde as últimas horas nas sociais, o Flamengo fez uma postagem para enaltecer o faro de artilheiro de seus principais goleadores: Gabigol e Pedro. O clube postou um trecho da comemoração de um dos gols contra o Botafogo, em vitória recente pelo Carioca, o qual ambos se abraçam (e marcaram ao longo da partida).- O abraço dos artilheiros! Bom dia! - escreveu o Flamengo nas redes sociais.
Pedro passou a ser pauta pois, como não tem presença assegurada entre os titulares desde que chegou e mantém uma média alta de gols (44 gols em 105 jogos, sendo 53 como titular), tem constantemente o seu nome ventilado a outros clubes. O Palmeiras chegou a sondá-lo nesta semana, inclusive, mas o Fla nem quis abrir conversa com o rival.
Durante o clássico entre Flamengo e Botafogo, em que Pedro abriu o placar da vitória (3 a 1), o comentarista Tita, do "Cariocão Play" e ex-jogador do Rubro-Negro, disse que o camisa 21 está "triste" no clube, o que pôs mais lenha em cima do assunto e desagradou alguns torcedores do Fla.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Com Gabigol e Pedro à disposição, o Flamengo volta a campo neste domingo. O time de Paulo Sousa enfrenta o Resende, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.
Crédito: GabigolePedroseabraçaramnacomemoraçãodogoldocamisa9(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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