Quem pode chegar? Quem pode sair? Corinthians tem semana de definições no elenco

Com um fim de temporada atípico por conta da pandemia, o adeus ao ano esportivo de 2020 é colado com o começo de 2021 e o Corinthians, a exemplo de outros clubes brasileiros, está reformulando seu elenco enquanto termina sua participação no Brasileirão. Mesmo sem abrir essas mexidas no elenco publicamente, nos bastidores as chegadas e saídas já são movimentadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Sem dinheiro para fazer grandes contratações, como já foi dito recentemente, a aposta do Timão será na base, mas não só. Outra fonte de "reforços" será a lista de emprestados a outros clubes nesta temporada e quatro desses jogadores são os favoritos da comissão técnica a terem uma chance em 2021.
Segundo apurou o LANCE!, João Victor, emprestado ao Atlético-GO, que já teve sua volta anunciada por Duílio Monteiro Alves, Janderson, também emprestado ao Atlético-GO, Marquinhos, emprestado ao Sport, e Fessin, emprestado ao Bahia, são os nomes que Vagner Mancini e auxiliares gostariam de observar de perto. Apesar disso, nem todos tiveram seus retornos solicitados até aqui.João Victor certamente deve aparecer no CT Joaquim Grava assim que terminar sua participação com o clube goiano. Ele tem grandes chances de permanecer no elenco e brigar por posição com Gil, Jemerson, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Danilo Avelar. O zagueiro é um dos que teve a volta solicitada pelo Timão.
O Corinthians fez o mesmo em relação a Marquinhos, mas sua permanência não é tão garantida quanto a do defensor, já que desperta o interesse de outros clubes de Série A e sua situação será avaliada pela diretoria e pela comissão técnica. Se não tiver muitas chances para jogar no Alvinegro, será novamente emprestado para poder atuar com mais frequência em outro lugar.
Fessin e Janderson também gozam da atenção da comissão técnica de Mancini, mas tanto Bahia quanto Atlético-GO gostariam de permanecer com os jogadores. A tendência é que a diretoria corintiana não coloque muitas barreiras para que um novo empréstimo seja feito a esses clubes e uma definição deve ocorrer nos próximos dias, por conta da inscrição no Paulistão.
Em contrapartida, alguns jogadores devem deixar o elenco do Corinthians e não é muito difícil deduzir quais deles são os favoritos. Éderson, Matheus Davó, Jonathan Cafú e Everaldo têm sido ausências constantes no banco de reservas e não devem fazer planos de Vagner Mancini. A tendência é que o grupo seja liberado para procurar novos destinos já a partir da próxima semana.
Marllon, que é presença constante no banco e teve boas sequências com Mancini, acabou perdendo espaço no elenco e pode ter novo rumo. Por se tratar de um jogador que gera interesse no mercado, o Timão não deve colocar obstáculos para "prender" o zagueiro caso haja uma boa proposta por ele.
Uma lista maior de atletas "negociáveis" não está descartada, e todos os envolvidos no departamento de futebol seguem estudando o planejamento e analisando com cuidado a situação de cada um dos jogadores: aqueles que retornam de empréstimo, aqueles que podem ser promovidos da base e aqueles que podem estar entre os que não serão utilizados em 2021.
Essas decisões devem ser tomadas em breve, mas não serão divulgadas amplamente. Uma amostra dos planos corintianos será vista na lista de inscrição para o Paulistão, que deve ser entregue até esta sexta-feira. O clube não precisa inscrever todos os jogadores da "lista A" nem da "lista B", mas ela já dará sinais do que deve acontecer com o elenco para a nova temporada.