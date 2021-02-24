Quem pode chegar? Quem pode sair? Corinthians tem semana de definições no elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com um fim de temporada atípico por conta da pandemia, o adeus ao ano esportivo de 2020 é colado com o começo de 2021 e o Corinthians, a exemplo de outros clubes brasileiros, está reformulando seu elenco enquanto termina sua participação no Brasileirão. Mesmo sem abrir essas mexidas no elenco publicamente, nos bastidores as chegadas e saídas já são movimentadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021

Sem dinheiro para fazer grandes contratações, como já foi dito recentemente, a aposta do Timão será na base, mas não só. Outra fonte de "reforços" será a lista de emprestados a outros clubes nesta temporada e quatro desses jogadores são os favoritos da comissão técnica a terem uma chance em 2021.

Segundo apurou o LANCE!, João Victor, emprestado ao Atlético-GO, que já teve sua volta anunciada por Duílio Monteiro Alves, Janderson, também emprestado ao Atlético-GO, Marquinhos, emprestado ao Sport, e Fessin, emprestado ao Bahia, são os nomes que Vagner Mancini e auxiliares gostariam de observar de perto. Apesar disso, nem todos tiveram seus retornos solicitados até aqui.João Victor certamente deve aparecer no CT Joaquim Grava assim que terminar sua participação com o clube goiano. Ele tem grandes chances de permanecer no elenco e brigar por posição com Gil, Jemerson, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Danilo Avelar. O zagueiro é um dos que teve a volta solicitada pelo Timão.

O Corinthians fez o mesmo em relação a Marquinhos, mas sua permanência não é tão garantida quanto a do defensor, já que desperta o interesse de outros clubes de Série A e sua situação será avaliada pela diretoria e pela comissão técnica. Se não tiver muitas chances para jogar no Alvinegro, será novamente emprestado para poder atuar com mais frequência em outro lugar.

Fessin e Janderson também gozam da atenção da comissão técnica de Mancini, mas tanto Bahia quanto Atlético-GO gostariam de permanecer com os jogadores. A tendência é que a diretoria corintiana não coloque muitas barreiras para que um novo empréstimo seja feito a esses clubes e uma definição deve ocorrer nos próximos dias, por conta da inscrição no Paulistão.

Em contrapartida, alguns jogadores devem deixar o elenco do Corinthians e não é muito difícil deduzir quais deles são os favoritos. Éderson, Matheus Davó, Jonathan Cafú e Everaldo têm sido ausências constantes no banco de reservas e não devem fazer planos de Vagner Mancini. A tendência é que o grupo seja liberado para procurar novos destinos já a partir da próxima semana.

Marllon, que é presença constante no banco e teve boas sequências com Mancini, acabou perdendo espaço no elenco e pode ter novo rumo. Por se tratar de um jogador que gera interesse no mercado, o Timão não deve colocar obstáculos para "prender" o zagueiro caso haja uma boa proposta por ele.

Uma lista maior de atletas "negociáveis" não está descartada, e todos os envolvidos no departamento de futebol seguem estudando o planejamento e analisando com cuidado a situação de cada um dos jogadores: aqueles que retornam de empréstimo, aqueles que podem ser promovidos da base e aqueles que podem estar entre os que não serão utilizados em 2021.