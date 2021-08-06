Quem para? Flamengo chega a 90 gols na temporada e tem média superior à de 2019

Desta vez sem golear, o Flamengo ainda assim venceu o ABC, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, por 1 a 0, e avançou à próxima fase após alcançar oito triunfos consecutivos - somando todas as competições. Os números seguem surpreendendo, uma vez que o clube chegou a 90 gols na temporada, em 40 jogos, o que dá uma média de 2,25 gols por partida. A média é tão louvável que, aproximadamente no meio desta temporada, já com as competições afunilando e o Fla vivo nas três frentes (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), já supera à do mágico 2019, quando o Rubro-Negro encerrou o ano com 150 gols em 74 jogos realizados: média de 2,02.
Já na temporada passada, o Flamengo terminou com média de 1,87 gols por jogo (131 bolas na rede favoráveis em 70 partidas), a título de comparação.
Na defesa, tida como Calcanhar de Aquiles em 2020, o Flamengo também vê os números refletirem um cenário mais animador atualmente, já que o clube tem a média de menos de um gol sofrido por jogo: 36 em 40 (0,9).
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E, para manter o embalo, o Flamengo volta agora as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo, às 18h15, no Maracanã e pela 15ª rodada. Neste momento, o clube é o quinto colocado, com 24 pontos em 12 jogos disputados.
OS ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA TEMPORADA
Gabigol - 20 golsPedro - 11Bruno Henrique - 11Rodrigo Muniz - 9Vitinho - 9Arrascaeta - 8Michael - 5Willian Arão - 3Gustavo Henrique - 3João Gomes - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Thiago Maia - 1Rodrigo Caio - 1Everton Ribeiro - 1Contra (São Paulo e ABC) - 2