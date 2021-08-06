Quem para? Flamengo chega a 90 gols na temporada e tem média superior à de 2019

Desta vez sem golear, o Flamengo ainda assim venceu o ABC, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, por 1 a 0, e avançou à próxima fase após alcançar oito triunfos consecutivos - somando todas as competições. Os números seguem surpreendendo, uma vez que o clube chegou a 90 gols na temporada, em 40 jogos, o que dá uma média de 2,25 gols por partida. A média é tão louvável que, aproximadamente no meio desta temporada, já com as competições afunilando e o Fla vivo nas três frentes (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), já supera à do mágico 2019, quando o Rubro-Negro encerrou o ano com 150 gols em 74 jogos realizados: média de 2,02.