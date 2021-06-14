Quem para? Flamengo chega a 15 jogos de invencibilidade; veja números da temporada

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo vive ótima fase e navega em céu de brigadeiro. Além de títulos recentes, o clube chegou a 15 jogos de invencibilidade após a vitória sobre o América-MG, no último domingo, pela terceira rodada do Brasileiro. Bruno Henrique e Rodrigo Muniz marcaram no triunfo por 2 a 0, no Maracanã (assista aos gols abaixo).A última derrota do Flamengo ocorreu para o Vasco, no dia 15 de abril, por 3 a 1, pela Taça Guanabara. Na ocasião, o time de Rogério Ceni havia acabado de conquistar a Supercopa do Brasil. De lá para cá, são dez vitórias (sendo três consecutivas) e cinco empates.

Por falar em Ceni, o Flamengo ainda não sabe se poderá contar com o treinador (que contraiu a Covid-19 na última semana) para a partida desta quarta, diante do Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. Maurício Souza, do sub-20 e interino nos profissionais nos dois últimos jogos da equipe, falou sobre a fase atual e sequência:

- Estamos em uma boa sequência, de 15 jogos sem perder. O combustível desse time é vencer, eles não querem saber contra quem estão jogando. Querem manter o padrão. Para quarta ainda vamos conversar com o Rogério (Ceni), não sabemos ainda se vai poder voltar. A equipe vai ser preparar para conquistar essa vaga - disse Mauricinho, em recente entrevista coletiva.

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O jogo de volta contra o Coritiba será às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã. Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 e, por isso, joga por um empate para ir às oitavas da Copa do Brasil.

NÚMEROS DO FLA NA TEMPORADA

Jogos - 25Vitórias - 16Empates - 7Derrotas - 2Aproveitamento: 73,3%

Gols marcados: 54Gols sofridos: 24

LISTA DE ARTILHARIA

Gabigol - 15Pedro - 9Rodrigo Muniz - 7Arrascaeta - 5Vitinho - 5Bruno Henrique - 3Michael - 2Willian Arão - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Gustavo Henrique - 1João Gomes - 1

LISTA DE ASSISTÊNCIAS